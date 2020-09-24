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英国格拉斯哥大学暴发疫情：逾百学生感染 600人正隔离

2020年09月24日08:39 来源：中国新闻网

中新网9月24日电 据英国广播公司(BBC)报道，英国格拉斯哥大学发生群聚感染事件，124名学生检测呈阳性。该大学表示，实际感染的学生人数“可能更高”，已有600人正在自我隔离。

疫情主要暴发在格拉斯哥大学的两所宿舍，其中一处是格拉斯哥大学最大的学生宿舍，有1100多个房间。报道称，感染事件主要与9月新生开学周的社交活动有关。

格拉斯哥大学表示，环境健康小组已于23日检查了这些住所，并报告称已采取了严格的措施。声明还称，任何违反规定的学生，将面临包括终止住宿合同和停学在内的纪律处分。

苏格兰首席部长斯特金表示，格拉斯哥大学的疫情已经影响了大格拉斯哥和克莱德地区的新冠病毒感染病例数字。她说，在过去的一天里，卫生委员会报告了224例病例。

但她说，疫情的暴发“绝不是学生的错”，她呼吁学生们遵循自我隔离和限制家庭聚会的要求。

苏格兰全国学生联合会的主席马特·克里利说，许多学生对大学里的病例越来越多感到担忧。

“这是一个非常艰难的时期，”他说。“很明显，学校已经要求他们返回校园，他们现在住在宿舍里，非常担心。”

(责编：许心怡、崔元苑)


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