中国义务教育有保障目标基本实现

本报北京9月23日电 （记者刘峣）9月23日，国务院新闻办举行新闻发布会，教育部副部长郑富芝等介绍决战决胜教育脱贫攻坚，实现义务教育有保障有关情况。

教育部把打赢教育脱贫攻坚战、实现义务教育有保障作为重大政治任务，确保能够如期完成。郑富芝介绍，在攻坚过程中，重点抓五个方面的工作：一是明确目标，二是摸清底数，三是严格标准，四是完善措施，五是压实责任。

郑富芝表示，在各个方面的努力和支持之下，义务教育有保障取得了重要的进展，义务教育有保障的目标基本实现。

第一，基本实现了应返尽返。截止到今年9月15日，全国辍学的学生由去年大约60万人，到9月份已经降至2419人。从全国普及入学率情况来看，相对来说比较高。2019年，我国小学的净入学率达到99.94%，初中阶段毛入学率达到了102.6%。

第二，基本实现了资助全覆盖。到目前为止，基本上解决了因贫辍学的问题，上学不用花钱，在学校住宿还可以领补助生活费。

第三，基本实现了办学条件的配备要求。2013年到2019年，贫困地区新建改扩建校舍的面积大约是2.21亿平方米，我国有30.96万所小学，办学条件基本上达到规定要求。班额方面，前些年大班额、超大班额比较严重，到目前56人以上的大班额已经降至3.98%，超过66人的超大班额基本上消除。教师、师资配备方面，这几年“特岗计划”招聘的教师大约是95万，覆盖到全国大约1000个县，覆盖的学校大约是3万所。

郑富芝说，打赢教育脱贫攻坚战、实现义务教育有保障，取得了很大的变化和成绩。目前教育部正在做两件事，一是做交卷之前查验工作；二是重点地区正在做最后的终点冲刺，特别是对52个国家级贫困县进行帮扶、督促、指导，让其如期完成目标。郑富芝称，有信心如期完成既定的目标任务，交出一份合格的答卷。