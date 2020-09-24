热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

中国义务教育有保障目标基本实现

2020年09月24日08:39 来源：人民网－人民日报海外版

本报北京9月23日电 （记者刘峣）9月23日，国务院新闻办举行新闻发布会，教育部副部长郑富芝等介绍决战决胜教育脱贫攻坚，实现义务教育有保障有关情况。

教育部把打赢教育脱贫攻坚战、实现义务教育有保障作为重大政治任务，确保能够如期完成。郑富芝介绍，在攻坚过程中，重点抓五个方面的工作：一是明确目标，二是摸清底数，三是严格标准，四是完善措施，五是压实责任。

郑富芝表示，在各个方面的努力和支持之下，义务教育有保障取得了重要的进展，义务教育有保障的目标基本实现。

第一，基本实现了应返尽返。截止到今年9月15日，全国辍学的学生由去年大约60万人，到9月份已经降至2419人。从全国普及入学率情况来看，相对来说比较高。2019年，我国小学的净入学率达到99.94%，初中阶段毛入学率达到了102.6%。

第二，基本实现了资助全覆盖。到目前为止，基本上解决了因贫辍学的问题，上学不用花钱，在学校住宿还可以领补助生活费。

第三，基本实现了办学条件的配备要求。2013年到2019年，贫困地区新建改扩建校舍的面积大约是2.21亿平方米，我国有30.96万所小学，办学条件基本上达到规定要求。班额方面，前些年大班额、超大班额比较严重，到目前56人以上的大班额已经降至3.98%，超过66人的超大班额基本上消除。教师、师资配备方面，这几年“特岗计划”招聘的教师大约是95万，覆盖到全国大约1000个县，覆盖的学校大约是3万所。

郑富芝说，打赢教育脱贫攻坚战、实现义务教育有保障，取得了很大的变化和成绩。目前教育部正在做两件事，一是做交卷之前查验工作；二是重点地区正在做最后的终点冲刺，特别是对52个国家级贫困县进行帮扶、督促、指导，让其如期完成目标。郑富芝称，有信心如期完成既定的目标任务，交出一份合格的答卷。

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

孩子们返校迎来秋冬季 除了防疫还要防什么？   因疫情影响，沉寂半年之久的校园再次热闹起来，但学校由于人群密集，出现传染病的机会较高，专家表示，防控传染病是维持正常教学秩序、保障广大师生健康的重要条件，世界疫情还没有停下脚步，开学后我们除了防疫还要防什么？ 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn