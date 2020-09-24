践行人民至上、生命至上理念

“疫情终将被人类战胜，胜利必将属于世界人民！”在第七十五届联合国大会一般性辩论上，习近平主席发表重要讲话，特别指出人类正在同新冠肺炎疫情进行斗争，各国人民守望相助，展现出人类在重大灾难面前的勇气、决心、关爱，照亮了至暗时刻。习近平主席强调，面对疫情，各国要践行人民至上、生命至上理念，加强团结、同舟共济，坚决打赢全球疫情阻击战。

面对这场百年来全球发生的最严重的传染病大流行，国际社会没有退缩，各国人民勇敢前行，守望相助、风雨同舟，展现了人间大爱，汇聚起同疫情斗争的磅礴之力。历史见证了疫情面前各国政府的努力、医务人员的付出、科学工作者的探索、普通民众的坚守。这场疫情告诉我们，重大传染性疾病是全人类的敌人，今天国际社会比以往任何时候都更需要团结合作。只有坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，有力维护民众生命安全与身体健康，才能赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。

病毒肆虐全球，疫情不断反复。人类如何彻底战胜这场疫情？习近平主席明确提出了四点倡议：面对疫情，我们要践行人民至上、生命至上理念，调集一切资源，科学防治，精准施策，不遗漏一个感染者，不放弃一位患者，坚决遏制疫情蔓延；我们要加强团结、同舟共济，秉持科学精神，充分发挥世界卫生组织关键领导作用，推进国际联防联控，坚决打赢全球疫情阻击战，反对政治化、污名化；我们要制定全面和常态化防控措施，有序推进复商复市复工复学，创造就业，拉动经济，恢复经济社会秩序和活力，主要经济体要加强宏观政策协调，不仅要重启本国经济，而且要为世界经济复苏作出贡献；我们要关心和照顾发展中国家特别是非洲国家，国际社会要在减缓债务、援助等方面采取及时和强有力举措，确保落实好《联合国2030年可持续发展议程》，帮助他们克服困难。这四点倡议，蕴含了中华文明人命关天、生命至上的道德观念与人文精神，体现了中国人民天下一家、命运与共的价值理念，是基于中国抗疫斗争实践的经验总结，是携手打赢全球疫情阻击战的务实之策。

今年是世界反法西斯战争胜利75周年，也是联合国成立75周年。75年前，中国为赢得世界反法西斯战争胜利作出了历史性贡献，支持建立了联合国。今天，秉持同样的担当精神，中国积极投身国际抗疫合作，以实际行动帮助挽救了全球成千上万人的生命，为全球抗疫贡献了智慧和力量。习近平主席宣布：“我们将继续同各国分享抗疫经验和诊疗技术，向有需要的国家提供支持和帮助，确保全球抗疫物资供应链稳定，并积极参与病毒溯源和传播途径全球科学研究。中国已有多支疫苗进入Ⅲ期临床实验，研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，优先向发展中国家提供。中国将落实好两年提供20亿美元国际援助的承诺，深化农业、减贫、教育、妇女儿童、气候变化等领域国际合作，助力各国经济社会恢复发展。”铿锵有力的声音，实实在在的行动，充分彰显了为维护全球公共卫生安全贡献中国力量的坚强决心与坚定信念，充分展现了中国推动构建人类命运共同体的真诚愿望与大国担当。

新冠肺炎疫情以一种特殊形式告诫世人，人类是休戚与共的命运共同体，重大危机面前没有任何一个国家可以独善其身，团结合作才是人间正道。新冠肺炎疫情不会是人类面临的最后一次危机，各国树立命运共同体意识和合作共赢理念，做好携手迎接更多全球性挑战的准备，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体，才能共同创造世界更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2020年09月24日 02 版）