今年中秋节 超九成受访者会和家人团聚

中秋节是家庭团圆的节日。前段时间居家防疫，很多人和家人在一起的时间变长，感受到了家庭生活的温暖。今年中秋节你会和家人团聚吗？

近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对1018名受访者进行的一项调查显示，今年中秋节，92.9%的受访者会和家人团聚。82.1%的受访者把组建属于自己的小家庭当作人生中必须要做的事，88.2%的受访者认为自己是一个重视家庭的人。对于当下热播的家斗剧和离婚剧，46.3%的受访者认为反映了确实存在的家庭矛盾，43.1%的受访者认为过度强调矛盾，忽略了爱。

92.9%受访者中秋节会和家人团聚

27岁的房佳慧（化名）在北京一家律所工作，老家在河北。为了买到今年十一长假回家的火车票，她专门设了早上的闹钟提醒自己抢票。在房佳慧看来，中秋节是仅次于春节的重要节日，应该尽量回家陪陪父母。

郑奕宽是一名90后，今年刚刚入职杭州的一家设计公司。因为工作太忙，郑奕宽中秋节不打算回家。“上半年我一直在老家，陪伴家人的同时也在为找工作发愁。现在终于找到一份还算不错的工作，我想利用假期整理一下手头的事情，尽快适应工作节奏”。

调查显示，今年中秋节，92.9%的受访者会和家人团聚。已婚未育的受访者这一比例最高（98.2%），未婚未育受访者这一比例最低（65.9%）。

张晨（化名）在成都一家地产公司工作，家人都在江西老家。张晨坦言，他既希望节日能回家，也有点担心。“我父母和爱人在老家照顾小孩、料理家务很辛苦，因为聚少离多，我和家人之间缺乏沟通，难免有些矛盾。每次我回家，都要被家人抱怨，我挺理解他们的，就是有点心累”。

对于过节回家，不少人和张晨有一样的心态。前段时间居家防疫，也有不少人一边感叹家庭生活的美好，一边表示自己被各种家庭矛盾困扰。

本次调查显示，39.8%的受访者在为一些家庭矛盾烦恼。男性受访者这一比例（40.9%）略高于女性受访者（38.8%）。已婚已育受访者这一比例（42.4%）高于其他人群。

夫妻矛盾（47.7%）和婆媳矛盾（46.7%）是受访者面临的主要家庭矛盾，其他还有亲子矛盾（38.3%）、兄弟姐妹之间的矛盾（37.0%）等。

张晨坦言，有孩子之后，他面对的家庭矛盾变多了。“带孩子确实很累，尤其是刚开始的那一两年，我爱人和父母在育儿观念上也有一些分歧。虽然没什么大问题，但这些鸡毛蒜皮有时会让家庭气氛变得很紧张。我在外地，帮不上什么忙，担心又内疚”。

遇到家庭矛盾，41.2%受访者会努力沟通

受访者如何应对家庭矛盾？调查显示，41.2%的受访者会努力沟通，不回避，29.6%的受访者会包容退让，能忍则忍，18.3%的受访者会采取放着不管的冷处理方式，10.1%的受访者会作出谩骂指责、发泄情绪的行为。

“居家过日子，勺子难免碰锅沿，解决家庭矛盾还是要多沟通。”房佳慧认为，家人之间刻意回避矛盾容易让彼此埋下心结，“很多家庭矛盾，当事人作出主动沟通的姿态，就已经化解大半了”。

张晨则认为，家不是讲理的地方，还是要彼此多包容。“之前一些家斗剧特别火，还有一些离婚剧也在热播。这类电视剧里的家庭成员往往针锋相对、水火不容。我爱人和我妈有时还拿剧情给我举例子，我觉得她们自我代入太深了”。

调查显示，对于家斗剧和离婚剧，部分受访者持肯定态度，包括：反映了确实存在的家庭矛盾（46.3%），为处理家庭矛盾提供了参考（39.3%），能呼吁家庭成员关注彼此（38.1%）。

部分受访者持负面看法，包括：过度强调矛盾，忽略了爱（43.1%），剧情离谱，过于夸张（40.4%），导致观众过度代入，对家人猜忌疏离（36.2%）等。

男性和女性对这类电视剧的看法略有差异。男性受访者更多认为这种剧过度强调矛盾，忽略了爱，女性受访者则更认同反映了确实存在的家庭矛盾。

未婚未育受访者对这类电视剧更多持正面看法，56.5%的未婚未育受访者认为反映了确实存在的家庭矛盾，比例高于已婚已育的受访者。

郑奕宽告诉记者，虽然他不爱看家斗剧，但经常听到身边的年轻人讨论。“有的剧可能确实说出了一些人在家庭生活中的处境。我对家庭代际矛盾就挺有感触的，原生家庭对一个人的影响很大。但是作为观众，我更容易被温馨的东西打动，不太喜欢‘宫斗’一样的家庭剧剧情”。

82.1%受访者把组建小家庭当作人生必做的事

作为家里的独生女，工作4年来，房佳慧每年中秋节都要回家看望父母。她认为父母重视家庭的观念深深地影响了自己：“我25岁就结婚了，一方面是因为幸运地遇到了对的人，另一方面是因为我对婚姻和家庭生活比较期待，我父母就过得挺幸福的”。

调查显示，82.1%的受访者把组建属于自己的小家庭当作人生中必须要做的事，13.9%的受访者表示说不好，仅4.0%的受访者回答不是。

88.2%的受访者认为自己是一个重视家庭的人，7.9%的受访者表示说不好，3.9%的受访者回答不是。进一步分析发现，90.7%的已婚已育受访者确认自己重视家庭，比例高于其他受访者。

虽然时常被家庭琐事烦恼，但张晨始终把家庭当作温暖的港湾和坚强的后盾。“如果没有家人的付出，我就不能在外地好好工作。给家人更好的生活是我工作的动力”。

郑奕宽坦言，家斗剧和“天价彩礼”“闪婚闪离”等现象会打击他对婚姻和家庭的信心，“有时面对父母催婚，我会觉得现在的单身状态比较自在，但我心里其实很期待甜甜的爱情和温暖的家庭”。

进一步分析发现，女性受访者中把组建家庭作为人生必做的事的比例（81.4%），略低于男性受访者（82.9%），但认为自己重视家庭的女性受访者（90.4%）明显高于男性受访者（85.7%）。

张晨认为，人的家庭观念会随着年龄而变化，“我小时候总想着离开父母去看更大的世界，一个人到社会打拼、尝到了艰辛之后，就特别希望有家人在自己疲惫失落的时候给予支持和安慰。我也希望有更多的时间享受家庭生活，和家人多一些团聚的机会”。

参与本次调查的受访者中，男性占46.1%，女性占53.9%。00后占1.6%，90后占34.7%，80后占53.0%，其他年龄段占10.7%。已婚已育的受访者占72.7%，已婚未育的占16.3%，未婚未育的占8.3%，单身有孩子的占2.7%。

中青报·中青网记者 周易 来源：中国青年报