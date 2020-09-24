今年是个丰收年 粮食会有好收成

农业农村部官网昨天发布了对中央农办主任、农业农村部部长韩长赋的专访文章，就今年我国的粮食形势发表了观点。他表示，从目前情况看，前两季的夏粮和早稻已丰收到手，分别比上年增产24.2亿斤、20.6亿斤，夏粮产量是历史新高，秋粮形势也比较明朗，丰收在望。“可以说，今年还是一个丰收年，粮食会有个好收成。”

全年粮食产量有望高位增产

根据农业农村部消息，目前秋粮丰收已成定局，全年粮食产量有望高位增产，预计平均亩产提高近2公斤，连续6年稳定在13000亿斤的水平上。

事实上，今年以来我国粮食生产并不一帆风顺。新年伊始，突如其来的新冠肺炎疫情，给经济社会带来严重冲击，也给不误农时搞好农业生产带来严峻挑战。主汛期长江流域遭受1998年以来最严重洪涝灾害，7月上中旬东北西部出现夏伏旱，8月底9月初又出现历史罕见的3个台风接连影响东北地区，草地贪夜蛾等重大病虫在部分地区偏重发生，多发频发的灾害让粮食和农业生产面临多重挑战。

面积增加和粮食长势较好是保障

针对在这样一个疫情与灾害叠加的多灾之年，粮食为什么能丰收？韩长赋表示，全年粮食生产的大头在秋粮。判断今年秋粮能够丰收，主要基于两点：一个是面积明显增加，今年秋粮面积预计超过12.8亿亩，比上年增加800万亩，特别是东北地区高产作物玉米增加较多，奠定了丰收的基础。另一点是，今年粮食长势总体较好，东北地区常年粮食产量3500亿斤左右，占全国秋粮比重超过1/3。他表示，今年春播雨水多，前期光温水匹配一直较好，苗情长势不错。夏季西部传统旱区的部分县遭遇伏旱，对当地秋粮有些影响，但影响有限；8月底9月初，东北中部又连续遭遇3个台风，造成局部地区玉米倒伏，我们组织专家及时进行了灾害评估，由于玉米已进入蜡熟期，有八九成的产量，倒伏对产量影响有限，主要是增加了收获的难度和成本。

目前，东北地区玉米、水稻、大豆都即将大面积收获。长江流域汛期遭遇洪涝，中稻晚稻受灾，但面积增加弥补损失。洪涝过后，南方大部天气晴好，有利于庄稼生长成熟。黄淮海平原和汾渭平原的秋粮主要是夏玉米，目前长势好于常年，丰收在望。其他主产区气候比较有利，秋粮长势正常。

粮价涨幅不大 属正常市场波动

关于粮食价格，据监测，今年8月份，稻谷小麦玉米三大粮食平均价格每斤1.23元，比年初和去年同期都有所上涨。韩长赋表示，这是粮食生产成本连年上升、粮价多年低迷情况下的恢复性上涨，涨幅并不大，属正常的市场波动。

今年稻谷、小麦价格稳中略涨，玉米价格上涨幅度相对大一点。玉米价格上涨，既有生猪产能恢复、深加工企业需求增加等因素，也有资本市场炒作和非理性囤粮的因素。目前全社会玉米库存仍比较充足，今年玉米是丰收年景，新玉米即将收获上市，供给还会增加，近期玉米市场价格已开始企稳，后市价格不会大幅度上涨。“我们应当全面理性看待粮价的合理上涨，目前粮价总体还是偏低的。改革开放40多年来，城镇居民平均收入增长了100多倍，粮价涨了不到10倍。保粮食供给和保农民收益，两头都要兼顾，不然会‘谷贱伤农不种粮’。”

文/本报记者 张钦