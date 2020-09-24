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以餐桌文明带动社会整体文明水平的提升

坚决制止餐饮浪费行为

李  明

2020年09月24日08:30 来源：人民网－人民日报

“餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心！”习近平总书记最近对制止餐饮浪费行为作出重要指示，要求加强立法，强化监管，采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为。我们必须深化认识，自觉行动起来，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的传统美德，坚决制止餐饮浪费行为。

对节俭和浪费的态度，折射一个国家、一个民族的价值标准和文明程度，也昭示其发展前景。艰苦奋斗、勤俭节约是中华民族的传统美德，也是我们党的优良作风。习近平总书记强调：“过去我们党靠艰苦奋斗、勤俭节约不断成就伟业，现在我们仍然要用这样的思想来指导工作。”从战争年代“红米饭、南瓜汤”的乐观豁达、建设时期“勒紧裤腰带搞生产”的自力更生，到党的十八大后党中央出台“八项规定”、坚决纠治包括奢靡之风在内的“四风”问题，艰苦奋斗、勤俭节约作为一种强大的精神力量，始终是我们党凝聚党心民心的一面旗帜，持续激励我们党团结带领全国各族人民顽强进取、百折不挠、走向胜利、成就伟业。

经过长期艰苦奋斗，我国已发展成为世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国、商品消费第二大国、外资流入第二大国、外汇储备第一大国，人民群众生活水平不断提高。但不论发展到什么水平，不论人民生活改善到什么程度，艰苦奋斗、勤俭节约的作风永远不能丢。应当看到，我国是一个人口众多、土地资源相对不足的国家。从中长期看，我国的粮食产需仍将维持紧平衡态势。尽管口粮能确保自给，但粮食生产仍面临成本攀升、资源约束、刚性需求大等问题。解决这些问题，一项重要任务在于建立健全长效治理机制，研究制定褒奖节约、惩戒浪费的有效举措，以严谨的标准、严格的监管、严厉的处罚制止餐饮浪费行为，守护好“小米粒”里的“大民生”。

浪费与消费一字之差，含义却大相径庭。反对餐饮浪费行为，并不是反对正常的、健康的餐饮消费，而是倡导需求正当、取之有度、用之有节的健康餐饮文化，培养科学理性的消费观念，形成健康文明的生活方式，以餐桌文明带动社会整体文明水平的提升。反对餐饮浪费、厉行勤俭节约，坚决纠治“舌尖上的浪费”“酒桌上的应酬”，发起吃尽盘中餐的“光盘行动”，不仅不会抑制餐饮消费，还会使各种稀缺资源得到优化配置，为满足人民群众日益升级的消费需求留出空间、创造条件，从而让消费动力更强、后劲更足。

反对餐饮浪费是一场持久战，也是一场人民战争，既需要持之以恒做好宣传引导、强化制度执行，在全社会形成浪费可耻、节约为荣的良好氛围，又需要每个家庭、每个人自觉强化节约意识，从自身做起、从日常做起、从点滴做起，自觉珍惜粮食、尊崇劳动，不弃微末、不舍点滴，在破除餐饮浪费陋习中迈向更加文明幸福的社会生活。

（作者为信阳师范学院当代马克思主义研究所研究员）

《 人民日报 》（ 2020年09月24日 09 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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