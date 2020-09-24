充分展现中国负责任大国的自觉担当

在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，习近平总书记对抗疫斗争作了全面回顾，对伟大抗疫精神进行高度概括，对抗疫经验进行深刻总结。习近平总书记强调：“抗击新冠肺炎疫情斗争取得重大战略成果，充分展现了中国共产党领导和我国社会主义制度的显著优势，充分展现了中国人民和中华民族的伟大力量，充分展现了中华文明的深厚底蕴，充分展现了中国负责任大国的自觉担当”。中国负责任大国的自觉担当，集中体现为面对突如其来的严重疫情，中国同世界各国携手合作、共克时艰，为全球抗疫贡献了智慧和力量。

面对来势汹汹的疫情，是担当责任，还是撕裂团结？答案不言自明。面对疫情，中国秉持人类命运共同体理念和国际人道主义精神，始终和世界各国并肩战斗。我们在自身疫情防控面临巨大压力的情况下，尽己所能为国际社会提供援助，宣布向世界卫生组织提供两批共5000万美元现汇援助，向32个国家派出34支医疗专家组，向150个国家和4个国际组织提供283批抗疫援助，向200多个国家和地区提供和出口防疫物资。从3月15日到9月6日，出口了1515亿只口罩、14亿件防护服、2.3亿个护目镜、20.9万台呼吸机、4.7亿人份检测试剂盒、8014万件红外测温仪……中国以实际行动帮助挽救了全球成千上万人的生命，以实际行动彰显了推动构建人类命运共同体的真诚愿望，让越来越多的国家真切体会到同舟共济、守望相助的重要性。

新冠肺炎疫情作为百年来全球发生的最严重的传染病大流行，以一种特殊的方式告诫世人，人类是一个命运共同体。习近平总书记强调：“病毒没有国界，疫情不分种族”“人类是休戚与共的命运共同体”。病毒是全人类共同的敌人，没有哪个国家、哪个人能在病毒面前独善其身。命运与共，大道不孤。面对疫情，人类命运共同体的理念和实践为人类开展抗疫斗争注入了信心和力量。团结就是力量，公道自在人心。在抗击疫情过程中，各国人民同舟共济、守望相助，体现了构建人类命运共同体广泛而深厚的基础。合作的可贵，不仅在于顺境中共襄盛举，更在于逆境中携手前行。世界各国人民识大体顾大局、传大爱担大义，才能拥有在灾难面前温暖人心、砥砺前行的强大精神力量。事实也充分证明，任何自私自利、嫁祸他人、颠倒是非、混淆黑白的做法，不仅会对本国和本国人民造成伤害，而且会给世界各国人民造成伤害。

习近平总书记指出：“历史和现实都告诉我们，只要国际社会秉持人类命运共同体理念，坚持多边主义、走团结合作之路，世界各国人民就一定能够携手应对各种全球性问题，共建美好地球家园。”国际社会战胜疫情的最有力武器是什么？就是团结合作，维护人类共同家园。全球团结合作抗击疫情的意义不仅仅在于遏制疾病传播，还应通过疫情防控促使各国人民更加团结，建设一个普遍安全的世界。在经济全球化时代，重大公共卫生突发事件不会是最后一次，各种传统安全和非传统安全问题还会不断给人类社会带来新的考验。面对地区争端和恐怖主义、气候变化、网络安全、生物安全等全球性问题，世界各国要推动形成更加包容的全球治理、更加有效的多边机制、更加积极的区域合作，共同创造人类更加美好的未来。

（作者为中国社会科学院副院长、党组副书记）

《 人民日报 》（ 2020年09月24日 09 版）