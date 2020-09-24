弘扬抗疫精神 广泛凝聚共识

一年一度金秋至，寥廓江天万里晴。9月9日至12日，以全国政协副主席张庆黎为团长的全国政协专题视察团，就“坚定‘四个自信’，打赢疫情防控人民战争”赴湖北视察。此次以自我教育、自我提高为主旨的委员专题视察，是近年来全国政协规模最大的专题视察团，视察团成员覆盖政协34个界别委员。4天时间，一路走、一路看、一路听，委员们无不感叹：这是一次心灵震撼、精神洗礼、思想升华之旅。

回望战疫，致敬英雄

“此行的任务就是学习，向湖北人民、武汉人民学习，向抗疫英雄学习，弘扬抗疫精神，感悟家国情怀，坚定制度自信，广泛凝聚共识。”视察团选择在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会召开后的第二天来湖北，委员们充满期待。

视察团分为两路，先后到武汉、黄冈、潜江等地，深入医院、社区、学校、企业等调研，并看望参与抗疫一线工作的各级政协委员、医务工作者、社区工作者、志愿者、基层公安干警。“来湖北亲身感受湖北的抗疫斗争和现在经济社会发展的实际情况，我们很受教育，很受鼓舞，对湖北的发展充满信心。”全国政协常委、人口资源环境委员会副主任姜大明说。

聆听“人民英雄”张定宇抗疫事迹报告会时，很多视察团成员都流下了眼泪。面对掌声，张定宇讲得更多的是与他并肩作战的战友：“我们没有什么豪言壮语，面对疫情，全院260名党员、800名干部职工没有迟疑、没有退缩。缺少后勤保障，我们的行政人员就顶上去。医务人员坚定地转身，把时间交给病患，把背影留给家人。”

视察团里有几位曾经奔赴抗疫一线的全国政协委员，当他们再次踏上湖北这片热土时，迎接他们的是湖北各界群众由衷的感谢和敬意。同济医院中法新城院区是全国政协委员、北京医院院长王建业战斗过的地方。10日上午，当医护人员听说王院长来了，大家特别开心，并与他合影留念。

全国政协委员、中国工程院院士陈薇今年1月就带领科研攻关团队进驻武汉，令陈薇最感动的是英雄的武汉人民。“这次回来，看到街头车水马龙，武汉每天都在变得更好，让人欣慰。”陈薇感慨道。

回忆在武汉的战斗岁月，全国政协委员、北京市丰台区方庄社区卫生服务中心主任吴浩说：“我在武汉时没有流泪，但回过头来想却感动得流泪了。没有武汉人民的坚持和坚韧，这场战疫打不下来！”

全国政协常委、中国医学科学院院长王辰说：“再次见到当时一起并肩抗疫的同志们感到特别亲切，感动于当时湖北面对巨大压力所作出的努力和贡献，为全国的抗疫胜利打下了坚实的基础。看到湖北重新焕发活力，我无比感慨。”

坚定信心，凝聚共识

“我要感谢党中央，感谢全国人民！”黄冈市大别山区域医疗中心，康复出院的78岁退休教师解荣正激动地对视察团成员说。解荣正感染新冠病毒后，经过十多名医护人员几十天的精心救护，老人终于康复，治疗费用全部由国家承担。

“到底是什么支撑着武汉从最危急、最艰难的关头走出来？‘高治愈率、低病亡率’的医疗成果是如何实现的？英雄的城市和英雄的人民是如何成就的？”9月9日晚，在住鄂全国政协委员和湖北各级政协委员座谈会上，武汉市政协副主席、曾在今年2月27日至4月25日期间担任武汉雷神山医院运行保障指挥部指挥长的梁鸣说，答案就在于我们有中国共产党的坚强领导，有中国特色社会主义制度的显著优势，有改革开放以来我国日益增强的综合国力，有全党全军全国各族人民同舟共济、众志成城的强大力量。

“通过这次战疫，我们更加坚定了方向、坚定了我们的制度和道路。”全国政协委员、湖北省文联名誉主席熊召政说。

全国政协委员、澳门特别行政区行政会委员张宗真说：“来到英雄的武汉、伟大的湖北，我再次感受到，有祖国母亲作为坚强的后盾，我们才能战胜疫情。”

在潜江，一个普通患者告诉视察团成员，在他回家养病期间，当地政府担心他找不到工作导致生活困难，给予他每月2000元的救助，“这对我是巨大的支持”。这个患者的讲述，让全国政协委员、北京大学中文系教授张颐武看到了社会各界齐心协力的巨大能量，他说：“我深深感受到我们国家强大的凝聚力和感召力，‘相信中国’这四个字可以表达我的心声。”

总结经验，建言资政

视察团成员一路走来，同向凝聚共识，同心建言资政。

“这次视察对我们学习习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的重要讲话精神有重要启发，让我们再一次受到思想上的洗礼和灵魂上的净化，进一步增强了‘四个意识’，坚定了‘四个自信’，进一步强化了一名政协委员在新时代的责任和使命。”全国政协委员、人民日报社编委会原委员、海外版原总编辑王树成说。

全国政协常委、教科卫体委员会副主任吴昌德建议，打造疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设的湖北样板；突出党建引领基层社会治理，推进治理体系和治理能力现代化。

全国政协委员、北京人民艺术剧院副院长冯远征建议，建立抗疫纪念碑，或建设抗疫文化公园、纪念广场，让更多人传播抗疫故事，感悟抗疫精神。

全国政协常委、中国音乐家协会主席叶小钢建议，发挥文化工作全国一盘棋的作用，聚集全国力量向世界讲好抗疫的中国故事。

秋冬季到来流感易发，疫情防控需要建立一种新常态，委员们建议，目前应当早作打算，重点是做到“群专结合”，在对病毒的规律认识上、在人群的精准化检测上，做更多工作。

《 人民日报 》（ 2020年09月24日 06 版）