医疗保险基金是我国居民医疗保障体系的重要基础，被称为医疗事业的“生命线”、老百姓的“救命钱”，但一些单位和个人却想方设法钻规则漏洞，进行上下串通，大肆骗取国家医保基金，严重损害了国家基本医疗保障体系，侵害了人民群众的切身利益。

【案例一】冒用他人医保卡，大量开药

李某、李某某系父子关系，2016年至2018年间，二人通过收集程某等人的医保卡，到医院冒名就诊，虚开大量处方药物后对外加价出售，骗取国家医保基金103万余元。法院经审理认为，二人虚构事实，隐瞒真相，骗取国家医保基金，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。对李某判处有期徒刑十一年，对李某某判处有期徒刑九年。

【案例二】大量收集医保卡，供他人诈骗使用

田某在2015年至2018年间，收集张某等10余人的医保卡，提供给他人到医院冒名就诊虚开大量药品，骗取国家医保基金23万余元。法院经审理认为，田某明知他人进行诈骗医保基金的相关犯罪，仍为其提供医保卡，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。鉴于田某已退赔全部损失，判处有期徒刑一年十个月。

【说法】北京市第二中级人民法院刑二庭庭长谭劲松介绍，从涉及医保卡的犯罪方式看，第一是冒用他人医保卡、大量开药。行为人通过上家大量收集他人医保卡，到医院冒名就诊，持同一医保卡到不同医疗机构大量开药，或持同一医保卡开具多个门诊科室的药物，药物一般为心脑血管、高血压、糖尿病、骨科相关慢性病用药，加价卖给非法收购药品的下游犯罪分子。第二是大量收集医保卡。行为人明知他人使用医保卡进行冒充就诊等诈骗犯罪活动，而大量收集医保卡供他人使用，赚取医保卡租赁费或犯罪提成。

谭劲松提醒，一要强化本人就医措施，加强对医保参保居民的法治教育，对违规出借、出租医保卡的持卡人，要加大行政处罚力度，视情况给予暂停一段时间医保待遇的处罚，构成犯罪的要追究刑事责任；二要严格贯彻医保开药规定，明确医生开药核查身份的责任，对代开药的情况，在制度规定上明确代开药人要身份留痕，严格执行一次性开药量的规定，尽量防止一次性大量开药的情况；三要加强对医院周边和药店的执法检查，从诈骗医保犯罪的上游、下游阻止犯罪的滋生；四要运用科技手段加强异常医保卡的筛选、检查力度，对药品生产企业、医院、药店、持卡人进行大数据动态管理，构建模型，分析异常动态，确保及时发现相关犯罪行为。

《 人民日报 》（ 2020年09月24日 19 版）