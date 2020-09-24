为推动健康中国建设履职尽责

9月14日至17日，十三届全国人大第十六期代表学习班在全国人大北戴河培训基地举办，这是今年全国人大举办的首个线下代表学习班。全国人大常委会高度重视，精心组织筹划，制定有关方案，报经全国人大常委会领导同志批准，将学习专题确定为“实施健康中国战略”，采取“小规模线下+线上”形式组织，150名全国人大代表参加线下集中学习。他们主要是来自抗疫第一线的医务工作者、科研工作者、人民解放军指战员、公安干警、社区工作者、基层干部等。

“本期学习班的主要任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的重要讲话和关于健康中国建设、强化公共卫生法治保障的重要论述，深刻认识实施健康中国战略、建立和完善公共卫生法治保障体系的重大意义，认真学习相关法律制度、改革举措等，学习在抗击新冠肺炎疫情斗争中作出杰出贡献的功勋模范人物事迹，更好发挥全国人大代表在推动健康中国建设、完善公共卫生法治保障体系中的作用。”全国人大常委会副秘书长信春鹰在开班式讲话中说。

学习健康中国战略

学习班的课程设置十分丰富，4天时间里，代表们围绕健康中国建设的法律制度、全面实施健康中国战略、我国新冠肺炎疫情防控成就与面临形势、充分发挥中医药独特优势为保障人民健康作出新贡献、着眼高质量发展全面深化医疗保障制度改革、实施食安战略建设健康中国、全面落实“四个最严”保障人民群众用药安全等话题听取讲座、开展讨论。

“来学习班授课的有不少是医疗卫生部门的相关负责人，他们带来了最新的信息，帮助我们从国家层面整体认识健康中国战略的深刻内涵。”中南大学湘雅医院党委书记黎志宏代表说，实施健康中国战略，不仅要解决群众看病难、看病贵问题，还要最大限度降低健康危险因素，提高人民群众生活质量和健康寿命。

“把人民健康放在优先发展的战略地位，努力全方位、全周期保障人民健康，充分体现了以人民为中心的发展思想。”内蒙古自治区多伦县蔡木山乡铁公泡子村党支部书记李国琴代表说，“通过学习，我深感普及健康文明生活方式的重要性。作为一名来自基层的代表，我将自觉宣传卫生健康知识，努力提高群众疾病预防能力。”

交流疫情防控经验

“在这场同严重疫情的殊死较量中，中国人民和中华民族以敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概，铸就了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。”9月17日，“人民英雄”国家荣誉称号获得者、十三届全国人大代表张伯礼结合抗击疫情实践作了特别报告。报告厅里掌声阵阵。在座的代表主要来自抗疫一线，重温惊心动魄的抗疫经历，大家感慨万千。

在疫情防控中积极组织生产防护物资和所需中成药物的四川省工商联副主席、好医生药业集团董事长耿福能代表说：“中医药在这次抗疫中发挥了重要作用，再次证明传承创新发展中医药的重要性。作为一名来自制药行业的代表，我将带领企业团队继续发挥中医药原创优势，为发展大健康事业做出更大贡献。”

中国工程院院士程京代表在疫情防控期间带领团队研发了能在1个半小时内快速检测包括新冠肺炎病毒在内的6种病毒的试剂盒，为“早发现”发挥重要作用。“现在，检测速度再次缩短。我们研发的移动检测车辆，也是一个小型实验室，从采样到出结果，45分钟就能完成。”程京代表向大家介绍，应对秋冬季疫情防控压力，需要大大提升病毒快速检测能力，在疫情出现的初期便能快速发现、快速处置。

增强履职建言本领

“这次学习机会很难得，与主讲人的互动、与学员的交流，让我更好把握了健康中国建设的法律法规政策。作为一名来自医疗卫生管理系统的代表，这次学习不仅能促进我的本职工作，而且对我今后更好履行代表职责提供了很大帮助。”山东省医疗保障局副局长仇冰玉代表说。

“此次学习，让我更感责任重大。作为人大代表，应该关心关注群众健康，反映基层实际，提出更多高质量的建议，切实肩负起推动健康中国战略实施的责任。”云南省民族宗教事务委员会副主任陆永耀代表说。

“这次学习的内容非常多，弥补了我知识的不足。回去后，我将把所学知识更好运用到工作中，运用到代表履职中，转化为具体行动，为促进人民健康事业贡献自己的力量。”重庆市酉阳土家族苗族自治县人民医院质量管理办公室主任石淑兰代表说。

全国人大常委会副秘书长郭振华介绍，4天的集中学习结束后，全国人大网络学院将上线集中学习期间的各个报告和精神卫生事业发展、全民健身、促进儿童青少年健康3门线上课程，供全国人大代表和地方人大负责同志自主学习。

《 人民日报 》（ 2020年09月24日 18 版）