吃月饼不妨“浅尝辄止”

中秋临近，节味渐浓。月饼是中秋节的主角，随着人们生活水平的提高，各种款式和口味的月饼层出不穷。节日期间，如何既能品尝美食，又能保持健康和好身材？专家认为，吃月饼应该浅尝辄止：“健康的成年人建议一天吃一块月饼，老人和小孩食用半块为佳，慢性病患者或‘三高’人群最好不吃或少量尝鲜即可。当然，根据个人身体状况、月饼大小可酌情调整，这样既能兼顾健康，又能享受节日氛围。”

月饼是一种传统美食，不但外观精美、口感独特，还具有丰富的文化底蕴。但是，月饼再怎么华丽，也仍然脱离不了高糖分、高油脂、高热量的本质。所以，吃月饼切忌暴饮暴食，应浅尝辄止，以免引起身体不适。

但有些商家抓住了用户既想吃月饼又想健康的心理，故意打着“养生”的旗号来推销，于是养生月饼在卖场中受到了很多消费者的青睐。事实上，有些月饼虽然标注了含有多种营养元素，但还是无法改变其高糖、高油的事实，充其量，只是商家宣传的噱头罢了。

单就养生来说，我国“无糖”的要求是食品中每100克的含糖量不高于0.5克，而市面上的无糖月饼主要是指月饼的饼皮、馅料中不添加蔗糖。这类月饼中依然含有较多淀粉，淀粉会在体内转化为葡萄糖并释放热量，同样会引起“高糖”。

并且，在月饼的制作中，由于粗粮粉颗粒较大、质地松散，如果加多了，月饼就很难成型，因此，即便是在粗粮月饼中，粗粮比例也不会太多。所以，为保证口感，商家一般会大量加入油脂，无形中反而会使消费者额外吃进去过多脂肪。

也就是说，月饼的制作工艺本身就决定了高脂高糖，而养生注重的是低脂低糖，两者明显相悖。虽然饮食养生确实是一种不错的健康方式，但必须讲究科学营养搭配，远远不是中秋节吃几个“养生月饼”就能起到作用的。在激烈的市场竞争之下，商家以养生月饼的噱头吸引顾客，这就需要相关执法部门加强监督、规范管理，制止商家虚假宣传的行为。

在利益的驱使下，一些所谓的“养生月饼”不但没办法保证质量，还把主要精力放在包装和宣传上。一些月饼包装花哨、宣传浮夸，有的甚至连生产日期和产地都没有。据报道，有商家竟然在网上廉价买下精美包装盒，然后把粗制滥造的月饼放进去，俨然就成了“养生月饼”。这样的月饼别说养生，就连最基本的食品安全也很难得到保证。

月饼作为一种美食，承载着传统文化。我们在品尝月饼时，更多是为了铭记历史，而不是将其作为养生工具。作为新时代的消费者，理应学会科学、健康地吃月饼，既不能贪多，更不能被虚假宣传麻痹。

有关部门应多向市民宣传月饼的正确食用方法，同时对月饼乱象严加治理。除了对生产作坊、商场、超市等领域的月饼进行质量抽检外，对网络平台上的销售监管也不能松懈。要多管齐下，强化多方综合治理，从月饼生产源头到消费终端都严格把关，最大限度保证月饼质量安全。（徐建中）