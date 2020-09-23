第十一届道地药材产业发展论坛将于长沙举办

为推动中医药传承创新，进一步促进中医药事业发展，11月13日至15日，中国医药物资协会联合长沙市人民政府，在长沙市国际会议中心举行第十五届中国成长型医药企业发展论坛。作为大会核心板块，中国医药物资协会道地药材分会将于11月14日至15日举办以“药香华夏 · 道地有约”为主题的第十一届道地药材产业发展论坛暨2020道地药材（长沙）展览会。

本次会议由中国医药物资协会主办，中国医药物资协会道地药材分会承办，同时联合人民网·人民健康作为战略合作媒体平台进行宣传，将以帮扶道地药材产区提升品牌意识、推动道地药材品牌建设为宗旨，以切实解决道地药材产业在发展中遇到的缺少品牌推广渠道、缺少产销对接平台等问题为目标，着力打造面向全国的道地药材展示交流、贸易服务平台。

大会会议包括近10场主题论坛活动，涵盖中药材种植加工、中药饮片、中药材市场与品牌建设等多领域，参会人员来自全国各地的中药材产业相关政府部门、中药材种植与加工企业、中药饮片与中成药企业。同时，达5000平米的会议展区，为中药材产业链上下游提供展示窗口，促进供给与需求的精准对接。

大会首日，将举行药香华夏 · 道地药材品牌月启动仪式，通过与人民网·人民健康深度合作，为道地药材品牌提供权威展示宣传平台，同时，还将推出地理标志中药材发展论坛、“全国中药材有机基地共建计划”、发布“人民优选”道地药材联名产品计划等多个亮点内容。