以看得见的奖励引导“光盘”

近日，朝阳区发布《节约型餐饮企业评价通则》。作为本市首个针对“节约型餐饮”制订的标准，《通则》在合理加工食材、引导理性消费以及用餐剩余量考查等方面，为餐饮企业做出一系列规定。其中明确提出，有条件的企业可对厉行“光盘行动”的消费者予以积分、停车优惠等奖励。以看得见的奖励倡导节约，收获不少点赞。

在全社会树立新的文明习惯，一方面要靠人们的自觉，一方面要诉诸奖励和约束这两大手段。就餐饮消费来说，本身是一种相对私人化的活动。设置监督员、进行曝光等约束方式，在机关、学校等单位食堂尚可落地，但要推广到各类消费场景中，恐怕既不合适，也不可行。相比之下，以奖励对食客进行正向引导，不仅可以免去餐饮企业额外的人力成本，还能惠及市民、拉动消费，更加契合实际。

从这个角度看，朝阳区此次将“奖励方案”写在政策之中颇具借鉴意义。其实，不少餐饮企业也有类似探索。有的餐馆可凭积分兑换菜品，有的餐馆为“光盘”的消费者提供抽奖，还有老字号打出“吃尽盘中餐，九折把您奖”的口号。但话说回来，店家零零散散的活动，激励作用和影响范围毕竟有限，一些饭店的返券积分，其实更多是展现一种响应号召的姿态，目的还是为了招揽回头客。

而要真正扩大社会影响力和动员力，恐怕就需要更广泛更实在的活动方式。比如，是不是可以在消费券上做点文章？“北京消费季”火热开展，按照“政府补一点、平台贴一点、企业让一点”的原则，将向在京消费者发放超百亿元消费券。能不能打通促进消费和厉行节约这两大活动，让政府和商家的这笔让利一举两得？再如，线下餐饮消费时，能不能把补贴方式从“一刀切”变为阶梯式，给予践行节约的顾客更多优惠？

可以看到，北京“光盘行动”指引是由商务、文旅、市场监管等部门协同制订的，这与消费季活动的主办方有颇多重合。从这个角度看，只要肯向前一步，打通壁垒，就能找到两项工作的最大公约数。遏制浪费本是全社会的事，形成合力、善于创新，就能将这场文明革命进行到底。