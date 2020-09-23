新华社成都9月22日电 题：反对浪费要从狠刹“四风”做起

新华社记者高健钧

“怎么点这么多菜，太浪费了 ”面对满桌吃剩的佳肴，连现场一名安排这次公款宴请的基层干部都觉得不好意思……

近期，记者在采访中发现，有的基层政府部门、事业单位、国有企业假公务接待之名行公款吃喝之实的现象依然存在，而且存在浪费现象。

近年来，全国各地反“四风”驰而不息，取得了良好成效。但公款吃喝问题还没有得到根治。据中央纪委国家监委发布的数据，2020年以来，截至7月31日，全国有5000余人因“违规公款吃喝”和“违规接受管理和服务对象等宴请”受到党纪政务处分。这说明，仍有少数公职人员笃信“吃喝好办事”，甚至有人热衷于花公家的钱联络私人感情。违规吃喝本身就为党纪不容，再铺张浪费更是错上加错。

违规公款吃喝不仅浪费国家财产，还耗费公职人员大量时间，消磨党员干部的意志。因此，抵制浪费，必须与落实中央八项规定精神、纠治“四风”深度结合起来，尤其对公款吃喝要露头就打，绝不姑息。

党风政风关乎民风，党员尤其是领导干部的一言一行、一举一动，群众都看在眼里，记在心里，直接关系党的整体形象，深刻影响着人们的道德选择。培养节约习惯，在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围，党的作风建设是第一要务。党员领导干部带头勤俭节约，能有效带动社会风气的净化，培育健康向上的饮食文明风尚；反之，违规公款吃喝背离中华传统美德，助长享乐之风、奢靡之风，不仅污染政治风气，还败坏社会风气。

近日，中央纪委国家监委印发《关于贯彻落实习近平总书记重要批示精神 加强监督执纪坚决制止餐饮浪费行为的工作意见》。意见强调，各级纪检监察机关要紧盯各级领导机关、党员领导干部和公职人员等重点对象，把节约粮食、制止餐饮浪费作为落实中央八项规定精神、纠治“四风”的重要方面，纳入监督检查、巡视巡察的重要内容，强化日常监督。

“善禁者，先禁其身而后人”，各级党员干部应该把艰苦奋斗这四个字刻在心里，从我做起，狠刹公款吃喝，带头事事节俭、处处节约，从而影响和带动身边群众，树立崇俭抑奢的社会正气。