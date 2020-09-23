织密监督网坚决遏制餐饮浪费

【浪费可耻 节约为荣】

“每天大概有多少人在食堂用餐？”

“是否按需采购食材？”

日前，在北京市人大机关食堂的后厨，市纪委监委驻市人大机关纪检监察组工作人员对遏制餐饮浪费工作的执行情况开展监督。

不光在后厨，他们还到就餐区实地查看用餐情况，与机关干部、职工交流，询问是否了解机关关于用餐的规定和要求，提倡按量取餐、少量多次取餐，避免浪费，并要求大家相互监督提醒。

此前，该纪检监察组按照市纪委监委《关于贯彻落实习近平总书记重要指示精神加强监督执纪坚决制止餐饮浪费行为的工作措施》（以下简称“《措施》”）要求，第一时间向市人大机关党组提出了“开展一次落实总书记重要指示精神的集中检查并形成长效机制”的建议，随后市人大机关组成专项监督检查组，常态化开展精准监督。

据悉，北京市纪委监委于近日印发《措施》，要求全市各级纪检监察机关督促职能部门切实强化监管，坚决制止餐饮浪费行为，狠刹奢靡浪费歪风。

落实《措施》部署，目前正在对首钢等24个市管企业党组织开展巡视的8个市委第十轮巡视组因时而动，将督促开展“制止餐饮浪费行为专项行动”纳入谈话提醒，推动厉行节约、反对浪费工作成果得到持续巩固。

“监察体制改革后，新增的监察对象有一大部分来自市管企业。因此，做好市管企业的监督督促工作尤为重要。”北京市纪委监委第四监督检查室主任刘培勇表示。

同样是得益于改革，首都高校纪检监察组织乘借派驻机构改革的东风，“探头”作用愈发彰显。高校纪委不仅督促师生在校园食堂开展“光盘行动”，还督促校党委落实主体责任、充分发挥专业优势，助力社会营造勤俭节约、珍惜粮食的好风尚。

除高校校园外，监督力量同时深入中小学校园。拥有81所中学、118所小学的海淀区，在开学前夕将校园安全责任落实情况的监督检查与制止餐饮浪费的监督工作同步推进。截至目前，该区纪委监委已对600余家校园食堂进行排查，并将发现的问题登记造册，督促相关党组织销账整改。

北京市纪委副书记、市监委副主任韩索华表示，全市各级纪检监察机关将坚持首善标准，发挥监督保障执行、促进完善发展的职能作用，紧盯公务活动用餐、机关食堂、市管国企商务接待等重点领域，督促各地区各部门各单位制定完善厉行节约、反对浪费的各项措施，并坚决整治扶贫领域、民生领域奢侈浪费问题。

（本报记者 王昊魁 张景华 本报通讯员 郭云峰）