中国用水效率明显提升

水利部全国节约用水办公室近期对全国用水效率进行了统计分析。数据显示，2019年，中国万元GDP用水量为60.8立方米，与2015年相比下降23.8%；万元工业增加值用水量为38.4立方米，与2015年相比下降27.5%；农田灌溉水有效利用系数达到0.559，与2015年相比升高0.023。

从万元国内生产总值用水量来看，用水效率排在前十的省份为北京、天津、上海、浙江、山东、重庆、陕西、广东、福建、河南，均低于44立方米。与2015年相比，该指标下降较快的前十个省级行政区，分别是福建、浙江、安徽、四川、广东、重庆、吉林、黑龙江、西藏、广西，降幅均超过26%。

从万元工业增加值用水量来看，与2015年相比，指标提高较快的前十个省级行政区，分别是吉林、四川、福建、浙江、内蒙古、云南、甘肃、河南、安徽、重庆，降幅均超过33%。

从农田灌溉水有效利用系数来看，排在前十的北京、上海、天津、河北、山东、河南、江苏、黑龙江、浙江、吉林，均达到0.594以上。