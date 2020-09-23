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山水林田湖草修复工程指南发布

推动一体化保护和修复

2020年09月23日08:33 来源：人民网－人民日报

本报北京9月22日电  （记者朱隽）记者从自然资源部获悉：自然资源部办公厅、财政部办公厅、生态环境部办公厅日前联合印发《山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）》（以下简称《指南》），全面指导和规范各地山水林田湖草生态保护修复工程（以下简称“山水工程”）实施，推动山水林田湖草一体化保护和修复。

自然资源部生态修复司有关负责人表示，“这是我国第一个按照山水林田湖草是一个生命共同体理念系统指导我国生态保护修复实践、带有通则性质的规范，是一项重要的标志性成果。”

《指南》明确，实施“山水工程”要遵循5方面保护修复原则，包括生态优先、绿色发展，自然恢复为主、人工修复为辅，统筹规划、综合治理，问题导向、科学修复，经济合理、效益综合。

《 人民日报 》（ 2020年09月23日 10 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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