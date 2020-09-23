开学季孩子生病原因大盘点

原因1：课业、运动突然增加。疫情期间孩子们在家各种舒适，身心放松长达8个月，现在突然进入学习模式，还常常是课堂、课外同步增加，一下子弦蹦的太紧，孩子吃不消。有的家长还两把抓，让孩子不仅学习，还开始滑冰、游泳等运动课。孩子从原来的舒适区，突然体力、脑力负荷剧增，不堪重负，生病太正常了。刚上学，建议先把节奏放缓一点，先上学校的课，再上课外班，再上运动课，慢慢来才会比较顺。

原因2：社交太多。孩子们8个月被圈在家里，小伙伴们很久没见甚是想念。现在活动自由了，家长给孩子们组织各种聚会，大家一玩就是3-4小时不停歇，然后大吃一顿，这都是生病的助推因素。有的家长还带孩子一会儿游乐场、一会儿游泳、一会儿酒店，这么折腾就是赶着生病的节奏。要想少生病，建议孩子生活要节制有规律，改变生活节奏也需要有适应过程。

原因3：没人伺候。孩子在家这8个月，多是衣来伸手、饭来张口，喝水、饭菜精工细作、荤素搭配，24小时恒温，他们的自我生活能力大大退化，温室的花越养越娇。开学上幼儿园、上学，没人伺候了，孩子水也不知道喝了，饭也吃不惯了，不想去公共卫生间大小便就憋一天，热的冒汗也不知道脱一件衣服，没人顺着整天不高兴。哪儿都不自在，自然就生病了。其实，孩子还是要学会自己照顾自己，这样离开家人才能自如生活，少生病。（陈英）