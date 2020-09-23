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韩民间团体无视“禁令”计划集会 韩总统称“绝不宽容”

2020年09月23日08:26 来源：中国新闻网

针对一些韩国民间团体表态将不顾“禁令”再次大规模集会，韩国总统文在寅22日称，对于违法集会妨碍抗疫行为“绝不宽容”。

今年8月，由于首尔一个教会感染、以及部分团体在光化门违规集会，引发大规模集体感染，导致韩国疫情迅速反弹。据韩国中央防疫对策本部通报，过去24小时，新增61例确诊病例，这是单日新增病例连续三天降至两位数，疫情呈现趋稳态势。

近来，韩国多个民间团体宣布，将于10月3日韩国开天节进行大规模集会。韩国防疫部门、首尔市等均表态，要求民间团体取消集会。

韩国总统文在寅22日称，尽管最近几日新增病例减少，但还有很长的路要走，不能放松警惕。

他说，一些团体计划非法集会，可能会再次引发疫情扩散，不能以民主、自由的名义危害社会安全，如果个别团体的行为让社会再次陷入危险，绝不会宽容。他称，对于妨碍抗疫的行为，政府将采取强有力的措施。

文在寅表示，韩国暂时摆脱了最危急的时刻，但抗疫是一场持久战，短期内只能与新冠病毒共存，需要全体国民团结，配合政府防疫工作。 (记者 曾鼐)

(责编：许心怡、许晓华)


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