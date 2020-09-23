欧洲疫情形势不容乐观 意大利抗疫成果获世卫肯定

中新网9月22日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，当地时间20日，世界卫生组织总干事谭德塞赴意大利翁布里亚大区阿西西考察疫情，充分肯定了意大利的抗议成果。

谭德塞表示，意大利在疫情监控系统、重症病床数量、医疗卫生能力等方面的突出表现，使该国整体防疫工作运转良好。

他指出，目前欧洲大陆疫情形势不容乐观，必须做好4件事，首先要避免人群聚集；其次，要保护好脆弱群体，包括老人和具有传统疾病的人群；第三，人们要遵守政府规定的防疫规则；第四，要持续进行大规模病毒筛检。

欧洲疾病预防与控制中心疫情报告数据显示，在过去2周时间内，意大利每10万人平均有33例新增确诊病例，西班牙每10万人平均有300例新增确诊病例，几乎是意大利的10倍；法国每10万人平均新增确诊病例为185例，约为意大利的6倍。

此外，过去2周，意大利周边国家的瑞士每10万人平均新增确诊病例62例，奥地利为101例，马耳他为125例。目前，意大利几乎已被周边疫情较严重的国家所包围。

截至9月21日18时，意大利累计确诊病例已达299506例，其中死亡病例35724例。(黄鑫)