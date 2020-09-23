加拿大任命公共卫生署新署长 每日新增病例数续升

加拿大总理特鲁多当地时间21日宣布，任命伊恩·斯图尔特(Iain Stewart)担任公共卫生署署长。

斯图尔特自2016年8月以来一直担任加拿大国家研究理事会主席，原本任期至2023年。国家研究理事会是加拿大最大的官方研究与开发机构，侧重将创新技术应用化。

公共卫生署原署长蒂娜·纳米斯尼奥斯基同时被宣布担任枢密院办公室高级官员。主掌公共卫生署仅1年4个月的她近日辞职。据加媒披露，她在一封致员工的信中表示，自己要稍事休息，需要一个有足够精力与毅力的人接替。

加拿大公共卫生署此次人事调整正值新冠肺炎疫情在该国多地明显反弹之时。

人口第一大省安大略省21日报告新增425例病例，刷新三个半月以来新高。该省近日已重新收紧人员聚集规模，并将对违令者科以重罚。室内活动或聚会的人员最大规模须从50人降为10人，户外活动或聚会人数上限则从100人降至25人。但新的限令不适用于酒吧、餐馆、影院、宴会厅和学校等场所。

累计感染人数在全国居首的魁北克省，21日报告新增586例病例，是自5月下旬以来的新高。该省公共卫生官员表示，第二波疫情已开始。蒙特利尔、魁北克市等城市的疫情风险等级重新调回第二高。这意味着除大家庭外的私人聚会不能超过6人，婚礼、宗教集会等公众聚集活动不能超过25人，酒吧在夜晚11点之后禁止提供酒精饮料。

加首席公共卫生官谭咏诗在一份声明中提醒民众，如果不尽最大努力减缓病毒传播，情况只会更糟。而公共卫生部门无法单独解决这一问题，需要所有人共同努力。她再次呼吁减少人员接触、保持社交距离、佩戴口罩等。

截至9月21日晚，加拿大累计报告病例145415例，已康复125534例，死亡9228例，活跃病例仍有10653例。(记者 余瑞冬)