新发地托稳首都“菜篮子” 供应量稳定在过去六至七成

“免进场费、免摊位费，市场给我们这么优惠的政策，我们更要备好充足的货源，保证好市场供应。”昨日下午4时许，在新发地市场蔬菜A区，正在配货的“大葱大王”毛勇习满怀信心地告诉记者。记者从新发地市场获悉，全面复市半个多月以来，市场蔬菜水果供应量已经逐步回暖，稳定在去年同期60%到70%的水平，在中秋、国庆两节到来之际保障了北京市场的供应充足。

每天凌晨4时，毛勇习远在山东的大葱基地就热闹了起来，农民们开始挖大葱，去除烂叶、打包、称重、装车……到中午11时左右就从山东发车开往北京新发地。“到晚上6点多我们这里接货，按照客户的订单分拣好，第二天凌晨的时候这些大葱就摆在了各大商超和市民身边菜店的货架上。”毛勇习告诉记者，20多个小时就能让市民买到最新鲜的大葱。

毛勇习每天能够批发出去25吨大葱，受疫情影响，比往年同期少了不少，但他信心满满：“销售量在慢慢回暖，我们做了18年大葱批发生意，有着一整套种植、储运、销售的链条，现在已经全面运转了起来，节前供应量大概能增加一倍！”他对市场充满了憧憬。

类似的商户大有人在，他们纷纷选择重回新发地，在市场和商户的共同努力下，新发地市场的果蔬供应量在不断回升，目前稳定在2.3万吨至2.8万吨之间。新发地市场相关负责人介绍，为保障北京市场蔬菜供应，两节前他们深入到通过自建、协建、合作、产销对接等方式发展的300多万亩标准化种植基地统筹安排货源，并对所有进场经营商户让利，不收取任何费用，通过提高市场蔬菜水果进场供应量的方式稳定价格。同时新发地市场还不断加强零售业务，目前新发地市场77家便民菜店已经全部恢复营业，覆盖324个小区的164辆蔬菜直通车也恢复了近60%，重新形成了遍布社区的服务网点，在两节来临之际加大供应量，快速地把新鲜果蔬送达市民身边。

丰台区商务局相关负责人介绍，中秋、国庆临近，丰台区已经组织各大批发市场、重点商超全力做好节日市场供应保障，组织货源多渠道增加库存储备，做到及时调配货品、保证数量充足、稳住商品价格。此外丰台区还加强对二级市场及非连锁门店生活必需品供应“点对点”监测补货，建立肉菜保供联动机制，将新发地、志广富庶、百舸湾等蔬菜经营企业作为蔬菜补货的定点企业，充分利用蔬菜企业存储量大、运输能力强的优势，做好非连锁超市、便利店的坚强后盾，确保市场供应充足、价格稳定。（记者 孙颖 刘平）