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天津新增1例境外输入新冠肺炎确诊病例

2020年09月23日08:15 来源：中国新闻网

　　中新网9月23日电 据天津市人民政府新闻办公室官方微博消息，从天津市疾控中心获悉，9月22日18时至22时，天津市新增境外输入新冠肺炎确诊病例1例，累计报告102例(中国籍90例、美国籍3例、菲律宾籍7例、法国籍1例、乌兹别克斯坦籍1例)，治愈出院95例，在院7例(其中轻型5例，普通型2例)。

　　第102例境外输入确诊病例，男，55岁，中国籍，近期居住地为西班牙马德里。该患者9月20日由马德里乘坐航班(CA908)抵达天津滨海国际机场，入境时体温正常，申报无症状。经海关检疫排查采样后，即转送至武清区集中隔离医学观察点。当日海关实验室新冠病毒核酸检测结果为阴性。患者于9月21日7时30分出现咳嗽，20时30分出现咽痒，同时伴有发热，体温最高38℃，发热时伴双下肢肌肉酸痛和持续上腹部疼痛，即由120救护车转送至空港医院发热门诊就诊。患者新冠病毒抗体IgM、IgG均为阴性，新冠病毒核酸检测鼻拭子、咽拭子结果均为阳性，胸CT显示两肺间质纹理增多，两肺多发索条影及双肺下叶背侧磨玻璃密度影。经市级专家组综合分析确定为天津市境外输入新冠肺炎确诊病例(轻型)。已转至海河医院治疗。全程实施闭环管理。

(责编：许心怡、许晓华)


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