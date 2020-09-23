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法国病毒检测阳性率持续上升 马克龙要求加倍关注老年人防疫

2020年09月23日08:14 来源：中国新闻网

法国新冠肺炎疫情继续发展，病毒检测阳性率持续上升，累计确诊病例已超过46万例。法国总统马克龙当天要求加倍关注老年人防疫。

法国卫生部当晚发布的疫情数据显示，法国22日单日新增确诊病例为10008例。法国官方累计确诊病例为468069例。正在调查中的聚集性感染病例仍有1031起。

数据显示，法国病毒检测阳性率持续上升。最近一周病毒检测阳性率已由5.9%上升至6.1%，突破6%关口，表明检测力度加大的同时，病毒传播还在进一步扩散中。

22日，法国有5796名新冠肺炎患者住院，其中重症患者951人，重症患者的不断增加引发卫生机构的警惕，大巴黎地区卫生机构负责人已就此发出警告。法国新冠肺炎死亡病例现为31416例。

法国总统马克龙22日前往法国中部的卢瓦-谢尔省的养老院视察。他要求加倍关注老年人防疫，呼吁为老年人在疫情反弹中提供更多保护，特别是老年人在今年春天的疫情中已被视为容易感染的人群。

为应对疫情反弹，法国一些大城市如尼斯等着手采取措施限制养老院的探视活动。马克龙就此表示，应该继续保持老年人与亲属的联系，不能再次将老年人从社会中隔离开来。他支持应制定相应的规则，以便对老年人的社会活动“做出精确反应”。

马克龙还透露，计划于明年推出应对老龄化的相关法案。相关法案旨在保障老人的社会生活。马克龙在视察结束后还通过社交媒体再次强调防疫的三种手段：洗手、戴口罩并保持社交距离。

法国国防委员会会议23日将再次开会讨论应对疫情的相关问题。会后，卫生部长维兰可能会宣布新的应对措施。(记者 李洋)

(责编：许心怡、许晓华)


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