北京朝阳区市场监管局"两节"前启动专项检查 大闸蟹检查覆盖商超批发市场

“我们的清水大闸蟹产地都来自江苏，产地的检测报告都有，马上拿来给您。”昨天，在朝阳区大洋路批发市场经营了13年水产的谢老板正在按照朝阳区市场监管局十八里店食药所执法人员的要求提供大闸蟹的相关证明材料。北京青年报记者从朝阳区市场监管局获悉，大闸蟹销售即将进入旺季，朝阳区启动了覆盖辖区所有商超、批发市场的大闸蟹专项检查，以保障中秋节、国庆节期间百姓能吃到安全、放心的大闸蟹。

当天，北青报记者跟随执法人员来到位于十八里店地区的大洋路批发市场和位于王四营地区的盛华宏林市场，对这里正在热销的大闸蟹进行检查。走进大洋路批发市场，这里的海鲜厅虽然还未恢复营业，可附近有不少经营海鲜的摊位在正常营业，大闸蟹在各个摊位上占据了主要位置。“你这螃蟹从哪里进的货？请出示一下进货台账。”十八里店食药所执法人员向商户索要大闸蟹上市必须要有的产地证明、进销台账和产地检测报告等，并对储存条件进行了检查。执法人员李顶成告诉北青报记者，每年9月中下旬，产自江苏的清水大闸蟹会陆续进京。今年在加强对各类市场、商超、门店执法检查的同时，市场监管部门也把批发市场作为了重点环节，从源头控制风险，确保安全。

在盛华宏林市场，驻场的第三方检测机构技术人员正在对一家水产摊位销售的大闸蟹进行现场采样，“我们此次采样主要是对大闸蟹是否含有呋喃唑酮等四种药物残留进行检测，这个快速检测大概需要两三个小时，待检测结果出来后，我们会及时反馈给市场监管部门。”检测人员说。据市场工作人员介绍，每天市场都会对入场的每一批次的大闸蟹进行检测。检测在晚上6点至凌晨2点间进行，只有合格的大闸蟹才能在凌晨四五点出现在批发市场的摊位上。不仅如此，平日市场还会对这些水产品进行抽检，不留死角。

王四营食药所所长杨华说：“朝阳区大型批发市场一般都设有驻场第三方检测机构，他们会对市场销售的不同批次重点食品及时进行抽检。以大闸蟹为例，如果检测不合格，我们会对同批次的大闸蟹进行下架处置，对相关违法行为进行立案调查。”

中秋节、国庆节将至，朝阳区市场监管局提醒广大消费者，在食用大闸蟹时要注意选择正规渠道，索要发票或收据；选购色泽光亮、无腥无臭的大闸蟹；大闸蟹不宜生食，烹制时要彻底加热煮熟，现做现吃；如发现或遇到食品安全问题，请找当地市场监管部门进行投诉举报。（记者 王薇）