路过药店就进去买药、家里到处都是药、身体不舒服了自行服药……北京丰台区张女士的这些用药问题一直困扰着她的女儿，说也不听，劝也不听劝，让女儿很头疼。老年人乱吃药所造成的后果不容忽视——现在社会上出现了一种“钱多乱吃药”的怪现象，让不少年轻人为父母的健康忧心忡忡。（9月22日《北京青年报》）

不少子女都有相同的感受：回家看望老人，看到的不再是老人养的花、种的草、腌的菜、酿的酒，而是满桌的药品或保健品。打开柜子、掀开床板，或许还能发现整箱的保健品堆放在那里。老人扎堆唠嗑、打电话聊微信，除了谈儿女和孙辈，还有药品和保健品。很多人感叹，咱家老人的性情与爱好，怎么就发生如此大的转变了呢？

管住老年人“乱吃药”，首先要认识到这是一个心理问题。老年人普遍固执，与身体机能退化和心理改变有关，这属于心理学研究范畴。比如，很多老年人担心别人说他老了，不中用，于是不管是否正确，都坚持自己的观点，以此证实自己有主见，还没有成为累赘。既然如此，子女在面对老年人固执己见乱吃药时，就得遵循心理学规律，防止直接冲突导致逆反心理，让老人获得更多尊重与认同，多用陪伴来取得谅解、化解心结，老人或许就没必要通过固执来维护尊严和体现价值了。

管住老年人“乱吃药”，也是一个社会问题。保健品坑老由来已久，子女对保健品的警惕性都很高，但容易忽视的是，与保健品相比，药品营销对老年人的危害有过之而无不及。免费测血压，既可能是做好事，也可能是借机推销药品。穿白大褂进社区搞活动的人，既可能是医生，也可能是药品推销员。老年人想健康长寿、恐癌、担心拖累子女等想法，恰恰容易被人利用，为了让老年人多吃药，社会上布满了各种陷阱。

因此，管住老年人“乱吃药”，社会需要形成合力。子女要多关心老人的心理需求，让他们不难获得荣誉感、满足感。监管部门在严查保健品虚假宣传时，对于药品过度营销同样不能忽视。针对老年人的志愿者服务也需挖掘潜力，与陪护等志愿服务相比，为老年人举办健康科普宣传活动，以及深入营销现场搜集证据等做法，对老年人的帮助也许更大。（秋实）