又见“硫磺八角” 能否强制检测

每年8月，全国各地批发商都会赶到广西南宁市三塘镇采购八角。这里的高峰天然香料物流中心是当地最大的八角交易市场，一天出货量高达300吨。最近媒体报道，这个庞大的交易量背后，却有着一个公开的秘密：八角市场正在被违规的“硫磺八角”吞噬。据检测，这种八角的二氧化硫超原标准16倍。

广西是全国八角主要产区，然而这里的八角却与硫磺扯上了关系。2012年新华社曾披露，广西九成八角靠“硫磺熏蒸”保鲜。曝光之后，当地有关部门召开专题会议进行部署，加大执法力量，增加抽检频次，以制止硫磺熏制八角流入食品药品生产加工环节。然而实际情况是，前些年的治理只是让“硫磺八角”淡出过一段时间，却未从市场消失。

多数商户用硫磺熏制八角是受利益驱使，主要是为了降低成本、增加色泽、防止腐烂。但残留在八角中的二氧化硫进入人体后，会对呼吸系统、肝脏、肾脏造成伤害。所以，按照《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》规定，“硫磺八角”属于违规且不符合《食品安全法》中“禁止生产超范围、超限量使用食品添加剂的食品”。

同时，监管缺失也是“硫磺八角”公开流通的原因之一。按说，交易市场应该监督商户规范经营，但上述市场变成了“帮凶”，在有关部门“检查的时候市场会提前通知”。按说，“硫磺八角”是公开的秘密，当地市场监管部门应该知道，理应采取严厉的监管措施，但从实际情况看，“硫磺八角”并未“熏”醒监管者，未见持续有效治理。

“取证难、不好管”，是当地市场监管部门对投诉者的回复。取证难吗？其实，只要监管者采取不打招呼式的突击检查，就很容易取证。即便单从刺激性气味很明显这一点入手，检测八角就容易发现超标。所谓“取证难、不好管”，有时不过是不作为的借口。

此外，目前没有严格的数据和指标支撑“硫磺八角”的危害程度，缺少相应的鉴定标准，也给监管执法带来了一定的困难。另据报道，由于出口八角都需要质检报告，而市场上大多数商户无法提供，所以，“硫磺八角”主要被国内消费者食用了，而无硫八角多数都出口到国外。因此，频频出问题的八角等作料或食品，不妨参照出口食品的管理方式进行监管，有正规检测报告才能上市。

如果在八角的批发、零售、使用环节，都把检测作为前提，要求生产商、批发商提供质检报告才能允许批发，零售商持有质检报告才能允许销售，治理效果就会提升不少。如果关键流通环节都采取了强制检测的模式，虽然因此会增加商家的成本，但能确保八角是安全的，也才能体现国内外消费者权益无差别。

民以食为天，食以安为先，为确保食品安全，应该对频出问题的食品及作料采取更严格的监管措施，包括逐渐实行强制检测措施。这既是保障消费者权益，也是维护采购商、制药企业、香料企业等利益。当然，要求批发、零售环节提供检测报告，并不代表监管部门不再检测，监管部门还要再把关。

2017年，媒体曾报道假冒劣质调味品流向多地，2012年和今年，广西两次被曝出“硫磺八角”泛滥，加之“硫磺姜”等问题调味品多次出现，说明在食品领域，某些不安全因素已经渗入辅助性食材。这是一个需要高度警惕的信号。（老鹰）