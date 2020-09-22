第三届东北亚中医药博览会9月20日在长春开幕

9月20日，第三届东北亚中医药暨康养产业博览会（以下简称中医药博览会）在吉林省长春市召开。

本届中医药博览会以“新时代、新传承、新发展”为主题，以“传承中医药文化，发展中医药事业”为宗旨，在做好疫情防控的基础上，结合中医药健康产业的绿色发展、养生文化、跨境采购等先进理念和行业前沿科技，开展系列展览展示、会议论坛和经贸活动。

新探索：博览会走上数字化道路

本届中医药博览会，首次采取线上线下融合方式举办。

据了解，本届中医药博览会线上展示共分四个版块，中医药展区、康养产品展区，境外产品展区、抗疫产品展区，利用三维可视化智慧展馆，实现虚拟展厅空间内的全景环绕浏览，通过互动模拟实现展品全景展示。

线上观展、线上洽谈，极大方便了各地企业参展。国内来自北京、河北等近20个省份、自治区及直辖市企业参展，境外有日本、韩国、泰国等多个国家的企业产品参展。

同时，本届中医药博览会上了“云”端。展会期间，将举办吉林省中医药暨康养产业国际交流云洽谈会，会议分别在日本、韩国、泰国、粤港澳大湾区设立了5个分会场。通过线上直播平台开展“云论坛”、“云展示”、“云洽谈”，以“云”为媒，促进中医药国际多元化交流，加快吉林省中医药产业海外发展步伐。

新发展：博览会亮点精彩纷呈

中医药博览会是中医药产业的盛会，也是让外界更多了解吉林中医药产业的一次高端对话。

亮点一：打造中医药产业国内国际双循环“变压器”。

吉林省是我国重要的北药基地、国家重点建设的中药科技产业基地、生物技术产业基地、医药出口基地和创制药物孵化基地。

在一定程度上，通过产业交流合作，激发中医药产业发展的内生动力，中医药博览会可以将吉林省中医药资源优势和产业优势，加快转化成市场优势，巩固深耕国内中医药市场。据了解，本届中医药博览会将集中展示吉林省中医药发展最新成果，为吉林省企业和省外、境外的展商、客商提供一个品牌汇集、信息全面“365天永不落幕”的多功能贸易平台。

据了解，本届中医药博览会期间，将成立贵州、河北，山东，辽宁，四川，甘肃，天津，海南，湖北，福建，山西，黑龙江，北京，吉林14省区医药联盟，为省区间中医药和康养产业的协同发展，抱团取暖，共同开拓国内外市场打造新平台.

亮点二：做好吉林省中医药产业高质量发展“催化剂”。

今年7月，吉林省委书记巴音朝鲁在全省中医药大会上强调，坚持保护与传承并行、守正与创新并举、中医与西医并重，加快推动吉林由中医药大省向中医药强省迈进。

由大变强，高质量发展是必由之路。中医药博览会对吉林省中医药发展拉动效应，毋庸置疑。走对走好中医药博览会这步棋，吉林省中医药高质量发展全盘棋都会活起来。

本届中医药博览会有利于构建以中医药为主体、以健康服务和科技创新为支撑的中医药发展格局，不断推动吉林省中医药自主创新和科技成果转化，持续增强中医药企业自主创新能力，为进一步推动吉林省中医药产业高质量发展提供有力的平台支撑和坚实保障。

充分发挥中医药博览会权威平台优势，进一步扩大“朋友圈”，促进经贸交往，吸引各国企业、资本投资吉林省中医药产业，为产业发展聚能汇力。

亮点三：筑建好提高中医药学习能力的“蓄水池”

经过几千年积淀，中医药成长为医学领域的参天大树，重要原因在于中医药能够推陈出新、兼收并蓄、自我更新，学人所长。

本届中医药博览会通过展会期间线上线下论坛等相关活动，邀请国内外相关专家、院所、机构、协会等共同挖掘中医药文化的深层内涵，就中医药国际化、标准化、现代化相关议题深入探讨，筑建好提高中医药学习能力的“蓄水池”，相互学习，相互启迪， 相互成长。

新理念：博览会打造人民健康加油站

吉林省中医药普及率，居于全国前列，中医药发展基础扎实、优势明显，更拥有深厚的群众基础。

本届中医药博览会将围绕人民健康事业，努力推进治未病等重要中医药理念深入民心，名医义诊、金牌科普、高科技健康体验、养老康养，事事与人民健康相关，件件与百姓生活相连。