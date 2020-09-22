9月19日，2020中国（泰州）医药峰会在中国医药城举行，峰会以“疫情防治与医药创新”为主题，来自全国各地的专家就如何加强医疗科研自主创新能力、提高临床医疗诊治水平、突出中医药地位和作用，以及疫情对医药创新带来的挑战和机遇等问题进行了专题学术交流。

国际欧亚科学院院士、中国药理学会党委书记杜冠华在致辞中表示，5年以来，在中国（泰州）医药峰会这个平台上，很多科学家与企业家进行了深入的交流与观点碰撞，也取得了很好的成果。

中科院上海药物研究所研究员左建平在致辞中表示，峰会的顺利召开得益于抗疫取得的战略性胜利，这次会议围绕疫情防治和创新医药主题进行讨论交流，一定会取得圆满成功。

中国工程院院士、天津中医药大学校长，人民英雄国家荣誉获得者张伯礼发表了视频演讲。他说：“人民英雄的称号是对广大医务人员和广大中医工作者的褒奖和鼓励，我只是受‘誉’者，代表我们医护人员授予的荣誉。荣誉已经成为过去，我们把这份荣誉珍藏起来，化作更大的力量，做好肩负的工作。”

江苏省疾控中心副主任朱凤才给峰会带来《新冠疫苗研发现状与展望》的主题报告。国药集团中国生物技术股份有限公司副总裁张云涛的报告题为《疫苗与抗体的应急研究与报批检要点》。中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友通过视频连线形式，给大家介绍了新冠疫情中国、全球的情况和基础科学的发现，为防控新冠疫情提供了非常好的见解。全国新冠肺炎医疗救治专家组成员、上海公共卫生临床中心党委书记卢洪洲教授在会上强调，首先疫苗是一定会成功的，随着我们今后疫苗设计得更加合理。

会议最后由中国（泰州）医药峰会组委会主席王玉民做了总结发言。