人民网北京9月22日电 据国家卫生健康委官网消息，国家卫生健康委通报2019年度母婴安全行动计划实施情况。通报指出，2018年4月，国家卫生健康委印发了《母婴安全行动计划（2018-2020年）》（国卫妇幼发〔2018〕9号），在全国启动实施了母婴安全行动计划，旨在以行动计划为抓手，推动落实母婴安全五项制度，提升医疗救治服务能力，促进质量安全持续改进，为群众提供安全、有效、便捷、温馨的妇幼健康服务，全力维护妇女儿童健康。

各地认真落实工作要求，深入实施母婴安全行动计划，全力保障母婴安全，取得了显著成效。在新冠肺炎疫情防控进入常态化防控阶段后，国家卫生健康委对2019年各地母婴安全行动计划实施情况进行总结梳理并印发通报，推广各地经验做法，推动行动计划深入实施，严守母婴安全底线，切实维护广大妇女儿童健康权益。