究竟什么是痴呆？这六类人群需警惕

最近，在我科健忘门诊中，又遇到几个年轻的小哥哥、小姐姐，说自己记忆力下降，怀疑痴呆了。要出门了，已拿着钥匙呢，还要找钥匙；下楼忘记锁门了；在电视机前，看到熟悉的演员，叫不出来名字；看完电影，没过多久，内容就模糊了；讲述电视剧内容时，张冠李戴……年龄不大，才30多岁，就健忘、注意力不集中，是不是就要痴呆了。

其实，经过详细的询问，他们都有一些共同特征：熬夜、睡眠不足或失眠、情绪紧张或压抑、吸烟酗酒等，其中，睡眠对记忆力的影响很大，长期剥夺睡眠，脑部神经元得不到足够休息，必然出现记忆力下降，因此，年轻人出现健忘不足为奇，健忘确实在低龄化。

上面的患者经过专业痴呆量表筛查后，只是普通的记忆力减退，不符合痴呆的诊断，只需改变不良的生活方式，慢慢被偷走的记忆力就会自然恢复，不必恐慌。

那么究竟什么是痴呆呢？痴呆有严格的诊断标准，一定是后天获得的（不是先天的精神发育迟滞）、智能损害是持续性的（不是一过性的短暂意识错乱状态，至少持续超过4个月），意识清醒，同时具备语言、记忆、视空间技能、情感或人格、认知(概括、计算、判断等)至少三项能力下降，影响生活，才可考虑痴呆的问题。所以说，单纯一过性健忘，不一定就是痴呆，但是需要引起重视，由专业的医师帮您排查。

还有一些高危人群，也需要排查，包括6类：（1）家族父辈祖辈、姥姥、母亲等出现过此类疾病者，提示老年痴呆风险较高；载脂蛋白E基因型阳性；（2）长期吸烟饮酒人群，肥胖三高的患者，对脑血管损伤较大，易患该病；酒精中毒性脑病也可以出现痴呆；（3）文化素质及教育水平较低者，与社会接触较少（独居老人、社交孤立），中年期听力下降或丧失，同样易患该病；（4）女性危险系数高于男性；（5）头部多次外伤史，或接触过有毒物质的人群，脑炎，煤气中毒；（6）老年抑郁。