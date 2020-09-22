赛诺菲进军“互联网+慢病管理” 开拓互联网医院新生态

9月22日，中国上海 - 赛诺菲中国与京东健康联合宣布，赛诺菲正式成为京东健康糖尿病中心（下简称“中心”）的合作伙伴，共同打造基于互联网医院的慢病管理新模式。

赛诺菲相关负责人表示，年初爆发的新冠疫情让广大慢病患者陷入“就诊难、开药难”困境。彼时，互联网医院跨越地域和时间的限制，让患者“有医可问”、“有处方可开”、“有药可吃”。国家出台“三大互联网管理办法” ，互联网医院进入发展的快车道——在线复诊、网络购药、病情回访等多个环节的便利，被越来越多的慢病患者所接受。

赛诺菲中国商务与多元化事业部总经理夏春表示，赛诺菲将以糖尿病为起点，依托自身在慢病领域的诊疗经验，与互联网医院合作伙伴共同开拓新生态，助力实现健康中国。

赛诺菲负责人表示，此次与京东健康合作，标志着赛诺菲以糖尿病为切入点，正式开始“互联网+慢病管理”的征程。患者可以随时随地通过互联网医院享受“诊前、诊中、诊后”一站式服务，包括诊前咨询（互联网问询导诊），诊中便捷沟通，增强医患信任，诊后治疗管理（包括续方、复诊、患者教育、送药上门等）。通过互联网医院平台，提高医疗可及性。

京东健康慢病医疗部总经理熊荣华表示，京东健康糖尿病中心始终坚持以公众健康和患者利益为中心，不断丰富和完善专病健康管理服务，从而推动糖尿病预防与诊疗一体化发展，探索符合中国国情的“软件+硬件”“院内+院外”“线上+线下”一体化的慢病防控模式和道路，并尝试将人工智能、大数据等技术应用在医疗服务的各个环节。