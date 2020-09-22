海南227家定点医疗机构纳入全国医保国家异地结算系统

新华社海口9月20日电（记者陈凯姿）记者从海南省医疗保障局获悉，海南近年来取消异地就医备案盖章和经办机构审批程序，推行“零跑腿”“不见面”线上服务，启动跨省异地就医直接结算。截至今年8月，海南全省共有227家定点医疗机构纳入全国医保国家异地结算系统。

据介绍，随着海南自贸区（港）建设，外来人口持续增多，包括“候鸟人群”在内，每年有逾百万人来琼度假、投资。全国医保国家异地结算系统上线之后，海南不断扩大异地定点医疗机构范围，异地就医直接结算覆盖人群从城镇职工参保群众扩至城乡居民参保群众，并将离休人员和灵活就业人员纳入跨省异地就医结算人群范围，每年有数万人受益。

海南省医疗保障局相关负责人说，目前海南所有三级、二级定点医疗机构均纳入全国医保国家异地结算系统联网范围，其中三级定点医疗机构28家、二级定点医疗机构74家。海南下一步将继续扩大跨省定点医疗机构范围，满足更多参保人员跨省异地就医需求，并积极探索推进门诊跨省异地就医直接结算工作。