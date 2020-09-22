走近他们，为丰收而辛勤耕耘的人

编者按

9月22日，我们迎来第三个“中国农民丰收节”。丰收，这是中国人世世代代的“金色梦想”。只有力争连年丰收，才能确保粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手上。在丰收节来临之际，习近平总书记向全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们致以节日的祝贺和诚挚的慰问，强调“各级党委和政府要切实落实好党中央关于‘三农’工作的大政方针和工作部署，在全社会形成关注农业、关心农村、关爱农民的浓厚氛围，让乡亲们的日子越过越红火”。为了丰收，为了越来越红火的日子，农业种植户、农业科技工作者、新农人等群体扎根大地、默默奋斗。光明智库邀请五位基层代表讲述自己的丰收故事丰收梦，并请专家解析当下粮食生产与农业发展态势。

一线讲述

全程机械化，种地越来越轻松

讲述人：山东高青县高城镇长乐村种粮大户 张循界

我是山东高青县黄河岸边土生土长的农民，种了一辈子粮食。以前家里的5亩口粮地只能养家糊口，如今，我通过土地流转承包了村里530亩土地，轮种冬小麦和夏玉米。

别看我已经快70岁了，但种粮的新技术和新手段样样拿手。照顾地里的庄稼就像照顾婴儿一样，从播种、管理、收获到销售，每一个环节都马虎不得。跟以前的粗放式管理相比，现在“种”“管”“卖”都发生了很大变化。

先说说“种”。以前种粮食，我总是一味地下大成本买最好的肥料往地里撒，觉得用肥越多，地力越壮。结果不仅浪费了成本，还造成了土地板结，粮食产量不增反降。现在，我在技术人员指导下，通过测土配方，为土地精准“号脉”，地里缺啥就补啥。今年，我根据检测数据，对玉米地重点补充了钾肥，现在玉米长势很旺，亩均增收有望达到100公斤。

再说说“管”的变化。以前管理庄稼，全家齐上阵，钻在庄稼地里浇地、除草、疏苗、捉虫，早出晚归，既忙又累，很多年轻人说啥也不种地。现在无人机植保技术、机械化深耕技术、小麦复式条播技术、秸秆机械化还田技术、高效设施农业技术应有尽有，从种到收全程机械化，种地一下子变成了容易事。我一个人操控着机械，一天就能干完以前需要全家人忙活10多天的农活。这两年，我还跟着年轻人学会了无人机操控技术，以前人工喷农药，一个人一天最多完成15亩，现在无人机一天就能完成500亩，光喷药这个环节就省了1000多元。

最后再说说“卖”。别看现在我家地里的玉米还没成熟，但它们都已“名花有主”了。早在播种前，我就与加工企业签了订单合同，从种植到收获，全都按照订单标准来，这样种出来的粮食产量大、品质好、价格高。晒粮的老大难问题也得到了彻底解决，粮食从地里收获后，直接送到县里的粮食产后服务中心清理烘干，省心省时省力。

这些年，国家对粮食种植的补贴扶持政策越来越好，种地也越来越轻松。趁着秋收还没有开始，我准备再流转500亩土地，引进更先进的农业技术，种好地、多打粮，让千亩良田变成千亩粮田。

“智慧种田”，老把式翻出新花样

讲述人：江西定南县岭北镇大屋村种粮大户 李金明

15年前，我返乡创业，拾起了“老把式”重新种田。一开始，只试着种植了10亩农田，而今年，我的水稻种植面积已近600亩，其中早稻、中稻已获丰收，纯收益近40万元，晚稻目前长势良好、丰收在望。

种粮规模越来越大，不仅是因为村里土地平整为规模化种植提供了便利，更重要的是，现代化的农机耕作方式大大解放了生产力，让我敢放开手脚大干一场。

种粮离不开科技。15年来，我先后投入150万元，建成了工厂化育秧大棚，购置了拖拉机、收割机、插秧机、播种机、植保喷洒无人机等农用机械十几台。如今，机耕道从家中延伸到田间地头，从播种、收割到运输，全程实现了机耕、机插、机防、机收、机烘“五机一体化”。仅种地而言，两个人、一台机器，耕地、插秧、施肥等农事一次性完成，一天就可以种完50亩地，真正实现了“智慧种田”。

为带领家乡百姓一起致富，我还和6位乡亲合作组建起农机专业合作社，走上了“合作社+基地+农户”的产业化发展道路，形成了统一良种供应、统一技术指导、统一机械播种、统一施肥标准、统一收获的产业共同体。如今，合作社耕地达1400亩，每年纯收入比以前单打独斗时增加了20%以上。

每当看着稻香四溢、满地金黄的丰收场景，我都感到无比喜悦。五谷丰登，离不开党和政府的好政策，也离不开种粮人的辛勤和汗水。现在，我正谋划着通过订单销售的方式，开展大米加工及配送业务，真正实现大米生产、加工、销售一条龙，带领更多乡亲走上种粮致富路。

科技进步，为玉米稳产提供核心动力

讲述人：国家玉米产业技术体系首席科学家 李新海

玉米是我国第一大作物，是重要的粮食、饲料和工业原料，玉米安全是国家粮食安全和农产品有效供给的重要基础。在多年来稳产保丰收的不懈努力中，我深刻认识到，科技进步是助力玉米稳定增产、提升产业竞争力的核心动力。

2020年，玉米生长不断面临挑战：春耕受疫情影响，5月东北产区遇到低温干旱，7月至8月黄淮海产区遭遇高温热害，东北产区又面对“巴威”“美莎克”“海神”三场台风叠加侵袭。此时，耐密抗倒、高产抗逆宜机收品种成了玉米安全生产的重要支撑。好在有备无患。2007年初，国家玉米产业技术体系便借助多学科融合优势，着手建立灾害监测预警预报机制，深入开展种质创新研究。目前，已创制优异新种质400余份，相继育成吉单66、龙单128、京科728等高产抗逆宜机收新品种，呈现出广适应性，在抗病虫、抵御高温热害及干旱等自然风险中发挥了重要作用。

今年“美莎克”台风来临之际，东北大部地区玉米已进入乳熟末期至蜡熟初期，但持续阴雨、田间积水、倒伏茎折等灾情会导致玉米籽粒脱水变慢、果穗霉变发芽、收获难度加大，继而造成品质下降。面对肆虐的台风，龙单128等抗逆抗倒品种表现突出，为稳粮保供打下了良好基础。

病虫害是影响玉米产量的另一个重要因素。今年以来，全国玉米病虫害面积达10.9亿亩次，草地贪夜蛾北迁时间提早、虫量加大；北方区黏虫、大斑病盛行，而黄淮海地区小斑病、南方锈病状况严峻。为了应对虫害，我们多年来积极发展绿色防控新技术，先后研发出防控草地贪夜蛾危害、防控玉米线虫矮化病的新型种衣剂，建立了大斑病发生的动态监测机制和防治技术体系，精准定位三种病虫害一体化防治适期，实现了对中后期玉米病虫害的轻简化防控。

针对我国玉米主产区的种植条件和气候特征，我们组织研发了一系列关键技术：玉米秸秆还田配肥地力、精量播种、机械化一次性施肥、机械化密植等。在此基础上，东北产区全面优化已有技术，形成春播玉米丰产绿色高效技术模式；黄淮海区则集成了一整套关键技术，形成夏玉米全程机械化绿色高产高效技术模式。综合技术方案的实施与应用，有效地增强了品种抗性。有了这些技术做“武器”，我可以充满信心地说：虽然今年屡有灾害，但玉米稳产提质丰产仍然有保障。

让更多人品尝到丰收的味道

讲述人：吉林市起农科技服务有限公司总经理 杨 帆

2015年10月，我引入现代可视有机农业+互联网的管理和营销理念，创立“左手田”高端农业品牌，在三面环山、一面紧邻大绥河水库的船营区大绥河镇富乡村，建起了“左手田”有机农产品项目基地。

今年，我们种植有机稻米1000亩，其中500亩作为定制田“租”给城市里的会员。为确保这些“田主”的利益，我们从村里流转土地，按照有机标准自己种植，严格把控质量关。

为了让会员和自己的作物“零距离”，我们在田里装上了高清摄像头，通过手机App，会员可随时查看作物种植生长全过程，甚至可以看清地里工作人员脸上的表情。春看耕作、夏看鸭田、秋看收获，水源、稻田、加工车间全部可视化，就这样，我们形成了产品的闭环质量追溯体系，保障了用户的餐桌安全。

现在，“左手田”的储粮仓内，500多位会员的定制私家独立粮仓已准备就绪，静待秋收。仓外是整条生产线，田主通过App的虚拟粮仓即可随时下单，客服接单处理后，工人便到仓里取出相应品种的水稻，磨成米寄给会员。

由于有机水稻选择古法种植，“左手田”需要大量人工，一年用工费有300多万元，给村民致富带来了好机会。即使是妇女和老人，在这里打工一年也有近万元收入。

回想起6年前辞去世界五百强企业管理职位回吉林种田的选择，我一点儿也不后悔。因为，我坚信家乡的青山绿水和广袤良田蕴藏着无限的机会，我们这些新农人将给村民们带来新的希望，让更多人品尝到丰收的味道。

农民朋友的信任，是我最大的动力

讲述人：黑龙江富锦市农业技术推广中心副主任 张明秀

农民要致富，关键在技术。从21岁开始，我一直在农业生产一线从事农业技术推广工作。广大农民让我认识到这份工作的重要性，也是他们让我深深爱上了这份事业。20多年来，我最大的心愿始终不变：把自己所学传授给农民兄弟，让他们熟练掌握并应用到自家田地种植中去。看着他们丰收高产，我心里别提多高兴了。

每年年初都是我最忙的时候。春节刚过，我就通过各种方式给乡亲们讲解农业结构调整和当年生产形势。今年2月，面对疫情影响，我通过远程网络授课方式提供技术指导和服务，制作了玉米、大豆等农作物的农事月历表、农技知识课件，并建立了微信信息共享群，及时解答乡亲们的问题，方便他们及时了解农事信息。

给农民朋友讲政策、讲信息，村道上、农户家、田间地头，都是课堂。只要农民有需要，我都积极去满足。每到春播关头，我便主动为当地农户制定大田作物高产技术计划，还经常采用“菜单式”培训方法，让农民“点菜”，结合他们的实际需求调整讲课内容，将农业知识普及到千家万户。

2019年3月，富锦象屿金谷农产有限责任公司的工作人员找到了我，他们要在富锦市周边签订80万亩玉米种植订单，蛋白和油分高一个百分点，就会比市场价格高1到2分钱。帮助农民们增收，这是一件大好事！我非常激动，四处打电话、找农户，很快收集了全市70多个玉米品种，由该公司化验、选购，为农民和企业架起双赢的桥梁。

我很喜欢农业技术推广工作，在生产季，如果不下地看一看，心里总觉得少了些什么。在田间示范试验中，跟车、配药、调整机械，各种农活我都干过，农忙时在地里一待就是一天。农民早上几点进地，我就几点进地；田间哪里有问题，我就出现在哪里。

这几年，我还研究起了秸秆处理问题。2017年秋天，打包机刚开进田间地头，我就天天跟在打包机后面，与农民、机车手一起研究。几天下来，秸秆打包时一旦出现异常，我基本都能知道毛病出在哪里。我还跟着省里的专家认真学习，只要有专家来讲课，我都会录下来反复听，自己弄明白之后，再一五一十地教给农民朋友们。

农民朋友的信任，是我最大的动力。为了给他们带去更多的致富信息、政策信息、技术信息，为了和他们一起享受丰收的喜悦，不论付出多少汗水，我都愿意去做。

专家点评

丰收来之不易，意义非同寻常

作者：龙文军（农业农村部农村经济研究中心研究员）

9月22日，第三个“中国农民丰收节”如约而至。在决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年，特别是经历新冠肺炎疫情和严重洪涝灾害冲击的这一年，丰收来之不易，意义非同寻常。

今年春耕的重要时段，正值新冠肺炎疫情肆虐全国，农资产品运输和农业生产技术服务等面临重大挑战。在党中央的正确领导下，各地采取措施积极应对，将化肥、农药和种子等农资产品纳入重点保供目录，确保春耕农资不断链，打通了农资供应、农机作业、农民下田等的“最后一公里”；各类农业社会化服务机构实时在线提供“云春耕”服务，为农民群众田间生产答疑解惑；各项涉农财政补贴悉数到位，给广大农民吃下了“定心丸”……广大农民朋友用足用好各项支持政策，一边奋力抗击疫情，一边抢抓农时开展生产，努力营造了春耕生产的良好开局。今年，我国夏粮生产不仅再获丰收，而且产量创历史新高；秋粮虽然遭遇了严重汛情和多次台风，但仍经受住了考验，大部分地区作物长势良好，丰收就在眼前。

丰收不仅关系着中国人的口粮、饭碗，而且为国家应对风险挑战提供了信心和底气。今年是经历疫情考验的特殊之年，也是国际局势复杂多变之年，各种挑战威胁着农业生产。但是，我们有日益完善的防汛体系，有不断夯实的农田基础设施，有大大提升的农业机械化水平，有抵御风险的多重防护网。更重要的是，广大农民朋友勤劳勇敢，他们以科技为引领，以政策作支撑，以保险作后盾，用辛勤的双手开展农业生产，大大增添了丰收的底气。疫情催化了农业机械化、智能化水平稳步提高，催生了5G智慧数字农业技术设备，全天候进行物联网土地墒情监测、智能水肥药一体化灌溉。农民朋友还纷纷用手机“下单”，足不出户就能享受除草、打药、浇水等田间管理的社会化服务。

有了丰收的“成绩单”，农业基本盘才能牢牢稳住，经济社会稳定发展才会有坚实基础，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务才更有底气。

党的十九大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视“三农”工作，专门设立“中国农民丰收节”，不仅增加了农民群众的获得感和幸福感，也强化了他们的责任感和使命感。穰穰满家，丰收后的农民分外欣喜。这样的喜悦需要全国人民共同分享，把幸福通过节日传遍千家万户。亿万农民庆丰收、成果展示晒丰收、社会各界话丰收、全民参与享丰收、电商促销促丰收等各具特色的活动已经陆续展开，“中国农民丰收节”已经成为中国乡村的文化符号。

丰收的喜悦，写在五彩斑斓的景色里，更写在亿万农民的笑容里。在广大农民喜迎丰收的欢歌中，全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标即将如期实现，中华民族千百年来“民亦劳止，汔可小康”的愿景必将变为现实。

《光明日报》（ 2020年09月22日 07版）（记者 李慧 张胜 任爽 张士英 王斯敏）