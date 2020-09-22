【专家点评】

9月22日，第三个“中国农民丰收节”如约而至。在决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年，特别是经历新冠肺炎疫情和严重洪涝灾害冲击的这一年，丰收来之不易，意义非同寻常。

今年春耕的重要时段，正值新冠肺炎疫情肆虐全国，农资产品运输和农业生产技术服务等面临重大挑战。在党中央的正确领导下，各地采取措施积极应对，将化肥、农药和种子等农资产品纳入重点保供目录，确保春耕农资不断链，打通了农资供应、农机作业、农民下田等的“最后一公里”；各类农业社会化服务机构实时在线提供“云春耕”服务，为农民群众田间生产答疑解惑；各项涉农财政补贴悉数到位，给广大农民吃下了“定心丸”……广大农民朋友用足用好各项支持政策，一边奋力抗击疫情，一边抢抓农时开展生产，努力营造了春耕生产的良好开局。今年，我国夏粮生产不仅再获丰收，而且产量创历史新高；秋粮虽然遭遇了严重汛情和多次台风，但仍经受住了考验，大部分地区作物长势良好，丰收就在眼前。

丰收不仅关系着中国人的口粮、饭碗，而且为国家应对风险挑战提供了信心和底气。今年是经历疫情考验的特殊之年，也是国际局势复杂多变之年，各种挑战威胁着农业生产。但是，我们有日益完善的防汛体系，有不断夯实的农田基础设施，有大大提升的农业机械化水平，有抵御风险的多重防护网。更重要的是，广大农民朋友勤劳勇敢，他们以科技为引领，以政策作支撑，以保险作后盾，用辛勤的双手开展农业生产，大大增添了丰收的底气。疫情催化了农业机械化、智能化水平稳步提高，催生了5G智慧数字农业技术设备，全天候进行物联网土地墒情监测、智能水肥药一体化灌溉。农民朋友还纷纷用手机“下单”，足不出户就能享受除草、打药、浇水等田间管理的社会化服务。

有了丰收的“成绩单”，农业基本盘才能牢牢稳住，经济社会稳定发展才会有坚实基础，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务才更有底气。

党的十九大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视“三农”工作，专门设立“中国农民丰收节”，不仅增加了农民群众的获得感和幸福感，也强化了他们的责任感和使命感。穰穰满家，丰收后的农民分外欣喜。这样的喜悦需要全国人民共同分享，把幸福通过节日传遍千家万户。亿万农民庆丰收、成果展示晒丰收、社会各界话丰收、全民参与享丰收、电商促销促丰收等各具特色的活动已经陆续展开，“中国农民丰收节”已经成为中国乡村的文化符号。

丰收的喜悦，写在五彩斑斓的景色里，更写在亿万农民的笑容里。在广大农民喜迎丰收的欢歌中，全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标即将如期实现，中华民族千百年来“民亦劳止，汔可小康”的愿景必将变为现实。

（作者：龙文军，系农业农村部农村经济研究中心研究员）

（项目团队：本报记者 李慧 张胜 任爽 张士英 王斯敏）