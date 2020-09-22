科技进步，为玉米稳产提供核心动力

玉米是我国第一大作物，是重要的粮食、饲料和工业原料，玉米安全是国家粮食安全和农产品有效供给的重要基础。在多年来稳产保丰收的不懈努力中，我深刻认识到，科技进步是助力玉米稳定增产、提升产业竞争力的核心动力。

2020年，玉米生长不断面临挑战：春耕受疫情影响，5月东北产区遇到低温干旱，7月至8月黄淮海产区遭遇高温热害，东北产区又面对“巴威”“美莎克”“海神”三场台风叠加侵袭。此时，耐密抗倒、高产抗逆宜机收品种成了玉米安全生产的重要支撑。好在有备无患。2007年初，国家玉米产业技术体系便借助多学科融合优势，着手建立灾害监测预警预报机制，深入开展种质创新研究。目前，已创制优异新种质400余份，相继育成吉单66、龙单128、京科728等高产抗逆宜机收新品种，呈现出广适应性，在抗病虫、抵御高温热害及干旱等自然风险中发挥了重要作用。

今年“美莎克”台风来临之际，东北大部地区玉米已进入乳熟末期至蜡熟初期，但持续阴雨、田间积水、倒伏茎折等灾情会导致玉米籽粒脱水变慢、果穗霉变发芽、收获难度加大，继而造成品质下降。面对肆虐的台风，龙单128等抗逆抗倒品种表现突出，为稳粮保供打下了良好基础。

病虫害是影响玉米产量的另一个重要因素。今年以来，全国玉米病虫害面积达10.9亿亩次，草地贪夜蛾北迁时间提早、虫量加大；北方区黏虫、大斑病盛行，而黄淮海地区小斑病、南方锈病状况严峻。为了应对虫害，我们多年来积极发展绿色防控新技术，先后研发出防控草地贪夜蛾危害、防控玉米线虫矮化病的新型种衣剂，建立了大斑病发生的动态监测机制和防治技术体系，精准定位三种病虫害一体化防治适期，实现了对中后期玉米病虫害的轻简化防控。

针对我国玉米主产区的种植条件和气候特征，我们组织研发了一系列关键技术：玉米秸秆还田配肥地力、精量播种、机械化一次性施肥、机械化密植等。在此基础上，东北产区全面优化已有技术，形成春播玉米丰产绿色高效技术模式；黄淮海区则集成了一整套关键技术，形成夏玉米全程机械化绿色高产高效技术模式。综合技术方案的实施与应用，有效地增强了品种抗性。有了这些技术做“武器”，我可以充满信心地说：虽然今年屡有灾害，但玉米稳产提质丰产仍然有保障。

（项目团队：本报记者 李慧 张胜 任爽 张士英 王斯敏）