英新冠疫情反弹严重 专家：感染率“朝着错误方向前进”

中新网9月21日电 综合英媒20日报道，当地时间21日上午，英国政府最资深的专家将就新冠疫情发表讲话，警告英国民众该国新冠病毒感染率正“朝着错误的方向前进”，英国疫情正处于“关键时刻”。

据英国《卫报》报道，近期，英国新冠疫情反弹严重，英国政府考虑在全国范围内实施新的限制措施，以遏制病例的急剧增加。

资料图：当地时间8月12日，英国纽卡斯尔，歌迷参加山姆芬德的音乐会。音乐会在露天草坪上举行，歌迷们五人一组，坐在被围栏分割成的500个格子里，每个格子保持两米社交距离。图片来源：Sipaphoto 版权作品 请勿转载

英国首席医疗官克里斯·惠蒂教授与英国首席科学顾问帕特里克·瓦伦斯爵士将一起发表电视直播讲话。预计他们将公布有关新冠病毒传播的最新数据，敦促人们谨慎行事，并列出未来几个月可能发生在英国的“潜在情形”。预计惠蒂将发出警告：“我们正在查看数据，以了解如何在极具挑战性的冬季到来之前，控制病毒的传播。”

伦敦可能成为最新一个受到限制的地区，伦敦市长萨迪克·汗(Sadiq Khan)的一位发言人说：“情况显然在恶化……及早行动对健康和商业都有好处。”

另据英国天空电视新闻网报道，英卫生大臣汉考克在接受采访时说：“国家面临临界点，但我们还有选择，要么每个人都遵守规定……要么我们不得不采取更多措施。”

关于英国是否会进行全国性“封城”，汉考克20日在接受英国广播公司采访时称，不排除这一选项，但“不希望看到那一幕”。

根据英国政府官网20日晚发布的数据，英国单日新增3899例新冠确诊病例，累计病例达394257例；新增18例死亡病例，累计死亡病例达41777例。