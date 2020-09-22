云南瑞丽宣布解除城区居家隔离 无本地病例和当地传播

“自2020年9月21日22时起，瑞丽市解除城区居家隔离。”21日，中共德宏州委常委、瑞丽市委书记龚云尊，在云南省瑞丽市第七场新冠肺炎疫情防控新闻发布会上宣布。

截至目前，瑞丽市共诊断2例确诊病例，均为缅甸输入，目前患者病情平稳，无新增确诊病例和疑似病例。“瑞丽市完成了城区全员核酸检测，检测结果均为阴性；除上述2例境外输入型病例外，未发现本地病例和当地传播。”龚云尊介绍。

龚云尊表示，2020年9月21日22时至2020年10月10日零时，需持7天内有效核酸检测阴性证明方可离开瑞丽；奥星世纪一期、二期小区封闭管理住户开展第二次核酸检测无异常后，于2020年9月26日解除居家隔离。同时，社区居民实行扫云南健康码出入；对所有外来人员进行登记管理，社区及所有住户对外籍人员和来自高中风险地区的人员要第一时间向市疾控中心报告。

瑞丽市电影院、网吧、KTV、酒吧、洗浴中心等人员密集重点场所暂不开放，其他各行业在严格执行疫情防控措施前提下，于2020年9月21日后自行恢复运营。学校于2020年9月26日后，分批次开学，具体时间以教育部门通知为准。

为方便市民进行核酸检测，瑞丽市疫情防控指挥部在瑞丽市城区设5个固定采样点，节假日不休息，12个小时内可出检测结果。

龚云尊说，全市群众积极参与守边固边，鼓励积极举报非法入境人员或私开通道、渡口，组织、运送他人偷越国(边)境，容留、藏匿非法入境人员的违法犯罪行为，公安机关将从严从重打击处理并兑现举报奖励。“让偷越国(边)境入境人员在瑞丽市无藏身之处、容身之所，人人参与管边控边、人人共享健康平安。”

“通告的发布标志着瑞丽市疫情防控工作转入新阶段。到目前为止，瑞丽确诊的两例病例均为境外输入病例，未发生本地病例，瑞丽一直是低风险地区。”龚云尊指出，“我们对离瑞人员采取的核酸检测阴性要求将持续至10月10日，是最大限度降低风险，这是对瑞丽人民负责，更是对全国人民负责。”(韩帅南)