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“新冠病毒通过空气传播”？美机构撤回相关防疫指南

2020年09月22日08:26 来源：中国新闻网

中新网9月22日电 据美国中文网报道，21日，美国疾病控制与预防中心(CDC)撤回了一条称新冠病毒可能通过空气传播的防疫指南，并称该指南系“错误发布”。

据悉，美国疾控中心于18日发布了这一指南，称新冠病毒通常可以“通过呼吸道飞沫或细小颗粒(例如气溶胶的细小颗粒)传播”，即使人在呼吸时也会产生。

但该机构21日又称，这条指南系“错误发布”，现已从CDC网站上被删除。“疾控中心目前正在更新有关新冠病毒在空气中的传播性的建议”，该机构表示，随后会发布更新完成后的表述。

目前，疾控中心关于冠状病毒的指南与更新前的指南相同。该指南指出：“该病毒主要在人与人之间传播。” 它提到病毒“可能以其他方式传播”，但没有提到空气传播。

美国疾控中心的页面称新冠病毒主要在近距离接触的人之间传播，并且“通过感染者咳嗽、打喷嚏或说话时产生的呼吸道飞沫传播。

此外，疾控中心还在其有关保护自己和他人的信息中增加了新的措施。此前，该机构建议人们保持约6英尺的社交距离，洗手，定期清洁和消毒表面，并在其他人周围时用口罩遮住口鼻。而新的指南还建议人们应该在生病时呆在家里并自我隔离，并“使用空气净化器来减少室内空间的空气传播细菌”。它指出，口罩不应替代其他预防措施。

更新还改变了围绕无症状传播的表述，从“一些没有症状的人可能能够传播病毒”转变为“被感染但不显示症状的人可以将病毒传播给其他人”。

(责编：许心怡、崔元苑)


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