外贸外资是国民经济发展的重要推动力量，稳外贸稳外资是“六稳”“六保”的重要内容。尽管受到新冠肺炎疫情全球蔓延、国际经贸摩擦等因素影响，相关数据表明，中国经济长期向好的基本面没有改变，吸收外资成效好于预期，中国“磁场”魅力只增不减。商务部公布的数据显示，今年1—8月，外商在华新设企业22602家，其中服务业新设外商投资企业20079家；全国实际使用外资6197.8亿元，同比增长2.6%。8月当月，全国实际使用外资841.3亿元，同比增长18.7%，增速创今年以来新高。

今年以来，中国吸收外资呈现出四个特点：一是外资结构进一步优化。1-8月，高技术产业利用外资继续保持较高增幅。二是服务业发挥了支撑作用。前8月服务业实际吸收外资4766.1亿元人民币，同比增长12.1%，占中国吸收外资比重76.9%。其中，高技术服务业实际使用外资1387.8亿元人民币，同比增长28.2%，占服务业比重为29.1%；信息服务、研发与设计服务、科技成果转化服务实际使用外资同比分别增长24%、47.3%和20.2%。三是主要投资来源地保持稳定。1-8月，香港地区、新加坡、英国实际投入外资金额同比分别增长10%、8.9%和17.2%。四是大规模外资项目和高质量外资项目持续落地。今年前7个月，1亿美元以上外资大项目到资占比68%。特斯拉在上海的超级工厂、安徽合肥的康明斯发动机项目、广东湛江的德国巴斯夫项目、浙江宁波的瑞士英力士化工项目纷纷落地，埃克森美孚、宝马、丰田、英威达等不少跨国公司不断加大在华投资及布局，充分反映了外国投资者对中国长期投资的坚定信心。

中国吸收外资成效好于预期，得益于党中央、国务院的高度重视和科学部署。新冠肺炎疫情暴发后，党中央、国务院科学部署疫情防控工作，统筹推进抗击疫情和经济社会发展。把稳外资作为“六稳”“六保”的重要内容，明确提出“稳住外贸外资基本盘”，为稳外资工作指明了方向，使各级各部门形成稳外资的工作合力。在中国防疫抗疫取得显著成效、率先复工复产之后，外商投资预期和信心均有明显改善，新增外资明显增多。

中国吸收外资成效好于预期，得益于稳外资政策的持续加码。从2月18日商务部发布《关于应对新冠肺炎疫情做好稳外贸稳外资促消费工作的通知》，到3月9日国家发展改革委出台“稳外资11条”；从4月1日商务部提出全力支持外企恢复正常生产经营秩序、持续优化外商投资环境等24条措施，到8月国务院办公厅印发《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》，中央和地方政府打出的一系列稳外资政策“组合拳”，有效对冲了疫情带来的不利影响。

中国吸收外资成效好于预期，得益于对外资企业服务保障力度不断加大。面对新冠肺炎疫情导致的外出洽谈暂停、企业来访暂缓、外资项目推进受阻等困难，国家有关部委根据国务院部署，完善外贸外资协调机制，建立健全信息报送制度，加强指挥调度，及时解决外资企业复工复产中遇到的困难和问题。不少省区市成立重点外资项目工作专班，紧盯外资大项目、大平台，强化企业服务指导，协调推动相关部门和地方开展“一对一”服务，牵头协调解决外资企业和外资重点项目防疫物资保障、上下游产业协同、高管和技术人员入境等复工复产各类问题。

中国吸收外资成效好于预期，得益于营商环境不断改善。今年以来，外商投资法及其配套法规正式实施，全面取消各级商务主管部门针对外商投资企业设立及变更事项的审批或备案，外商投资实行信息报告制度，进一步提升外商投资自由化、便利化水平。目前正在抓紧出台2020年版鼓励外商投资产业目录，在保持现有条目稳定的基础上，进一步扩大鼓励外商投资范围。同时，自贸试验区开放高地建设正在加快，将推动出台进一步扩大开放和创新发展的政策措施。

相信随着中国营商环境持续改善，服务业扩大开放试点持续深化，外资市场准入持续扩大，外商对华投资预期和信心将会更加稳固，中国市场将得到全球资本的广泛关注。