德国调整防疫措施以应对秋季疫情

针对夏末以来持续反弹的新冠疫情，德国联邦卫生部长施潘21日宣布对防疫策略进行调整，将采取设立发热门诊、开展快速抗体检测、实施隔离新规等措施以应对入秋后的疫情发展。当天，德国国家足球队球员京多安确诊感染新冠病毒，成为德国首名确诊的国脚。

据德国“时代在线”报道，截至当地时间21日17时许，德国累计确诊273928人、治愈242206人、死亡9557人。近一周(9月14日-20日)新增确诊12269例，七日新增已连续数日保持在1万人以上。

施潘当天通过在柏林举行记者会以及接受《莱茵邮报》专访的形式公布了上述决定。

施潘表示，为有呼吸道感染者设立专门的发热门诊将能够确保各地拥有相应的基础设施，以避免人们在候诊室交叉感染，这对于应对新冠疫情和应对流感季、以及可能暴发的流感疫情都有意义。

在新冠检测策略方面，施潘表示将于10月中旬前与各州合作制定出新的检测策略，届时将开展快速抗体检测，同时也将调整从高风险地区返回的人群的隔离时长等规定。

“接下来仍需保持最高级别的警觉。”针对即将来临的秋冬季节，施潘提醒道。

据德媒报道，现效力于英超曼城队的德国国脚、土耳其裔球星京多安当天被宣布确诊感染新冠病毒，成为首名确诊感染的德国国家足球队成员。

曼城足球俱乐部当天通过社交媒体表示，已确认京多安的新冠核酸检测结果呈阳性。京多安正依据英超和英国政府的防疫政策进行隔离，曼城全体人员祝愿京多安早日康复。德国“明镜在线”报道称，他将接受10天隔离。

欧洲疫情反弹也为正相继开启新赛季的欧洲五大联赛蒙上一丝阴影。出于防疫考虑，原本计划小范围开放球迷观赛的德甲揭幕战仍以空场比赛形式举行。(记者 彭大伟)