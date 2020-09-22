二次疫情愈演愈烈，英国激辩要不要“再封六个月”

随着二次疫情愈演愈烈，有“末日博士”之称的英国首席医疗官克里斯·惠蒂21日警告称，英国正处于“疫情的关键时刻”，但却朝着“错误的方向”前进。英国首相约翰逊据称正考虑再次实施为期6个月的全国性封锁，但这是一个非常艰难的决定。

英国《每日电讯报》21日称，当天在面向全国的电视简报会上，惠蒂解释了病毒如何在英国传播以及在冬天可能出现的潜在情况。他引述西班牙和法国等国目前的疫情数据，强调这些国家新冠病例第二次飙升的情况可能在英国重现。惠蒂说，“疫情数据显示，我们正朝着错误的方向前进(即没有严格实施遏制措施)，我们正在研究这些数据，以了解如何在冬季到来之前控制病毒的传播”。惠蒂指出新冠病毒带来的四个风险：致人死亡；让英国医疗体系不堪重负；给患者带来后遗症；其导致的经济下行影响民众心理健康。惠蒂警告称，没有迹象显示新冠疫情正在减弱，称该国正处于“疫情的关键时刻”，英国将面临“极具挑战性的冬天”。他说，“如果我们不改变路线，就可能会陷入困境；如果我们做得太少，这种病毒就会失去控制。在接下来的6个月里，我们都要认真对待这件事。”

一起出席简报会的还有英国政府首席科学顾问瓦兰斯。瓦兰斯表示，如果不采取行动降低目前的新冠感染率，那么英国几周后就会达到每天增加4.9万新冠确诊病例的地步。除此之外，瓦兰斯还表示新冠疫苗的一些候选药物已经进入临床试验阶段并取得良好进展。英国可能在今年晚些时候获得一些疫苗，但更可能的是明年年初民众可以注射。

惠蒂发出上述严重警告的前一天，约翰逊与惠蒂以及瓦兰斯会面。英国《每日邮报》21日报道说，约翰逊已经起草新的抗疫计划，考虑对英国再实施为期6个月的封锁。英国政府上周末警告说，英国正处于“最后的机会”，如果民众不遵守规定，英国将在几天内实施更严格的国家措施，比如宵禁。9月17日，英国政府已经宣布，英格兰东北部开始实行新的局域封锁限制措施，包括晚上10点对酒吧和酒馆实施宵禁，以及禁止人们与家庭外其他人聚集。同时，任何拒绝服从自我隔离命令的人都将面临高达1万英镑的罚款。

英国《泰晤士报》21日称，英国将面临为期6个月“非常困难的封锁时期”。唐宁街10号一直在淡化再次封锁这一点，但值得注意的是，就在第一次封锁之初，政府科学家们就强调，封锁不可能是一次性的。预计约翰逊将很快宣布进一步的封锁措施，但内阁大臣们对封锁的范围应有多大存在分歧。英国财政大臣苏纳克反对全面关闭餐饮业，这一方案已于上周五在唐宁街讨论过。一位高级政府消息人士20日晚表示，所有选择“都在桌面上”。

据悉，约翰逊可能最早在当地时间22日宣布新的抗疫措施。据《每日邮报》披露，在计划中的新一轮抗疫措施中，违反规定的酒吧将被当场关闭。比如，那些允许大型聚会或者不登记顾客详细信息的酒吧和餐厅将被要求立即停业。此外，政府鼓励警方进行抽查，以确保公共场所符合要求。

在英国媒体看来，约翰逊政府之所以考虑重新实施封锁，有两方面的原因。一个是近来新冠确诊病例激增。英国卫生部的数据显示，上周六新增4422例病例后，周日英国又再度新增新冠病例3899例。从8月下旬开始，英国新增病例数的7天均值就已超过1000。进入9月，病例数不断增加，目前已经回升至5月水平。英国卫生大臣汉考克20日接受采访时警告说，“我们会严厉惩罚那些做错事的人。”汉考克也表示，英国正面临“转折点”。他非常担心英国将步法国和西班牙的后尘，这两个国家目前住院和死亡人数一直在激增。当被问及英格兰是否会再次面临全国性封锁时，他表示不排除这种可能性，政府正在考虑新的全境封锁作为新冠病毒传播的阻断措施。但是，他说并不想看到这样的情况出现，称第二次全国性封锁是“最后一道防线”。

约翰逊一直在避免再次封锁全国。此前的封锁导致英国经济萎缩1/5，且政府债务不断激增。一名约翰逊政府高级官员21日告诉《泰晤士报》，“做决定并非易事。这并不是说疫情又来了，政府要么封锁，要么不封锁。没那么简单。我们需要在未来6个月不断评估复杂的疫情进展，这是最棘手的部分。”（环球时报记者 孙微 王逸）