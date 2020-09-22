预防近视需重视户外活动

【现象】日前，教育部对9省份14532名中小学学生近视率的调查结果显示，与2019年底相比，这半年的近视率增加了11.7%。防范青少年近视成为从家庭、学校到全社会的共同努力目标。专家指出，相比于矫正和治疗，预防近视才是关键。

【点评】

关于近视的成因，说法有很多：有人说是遗传，也有人说高度近视才会遗传，还有人说主要是后天原因。近期一项研究表明，户外活动时间与近视发生率呈负相关。换句话说，花足够长的时间在户外，对于预防近视有着一定效果。

从遗传学的角度讲，近视确实与遗传有一定关系，每个人都可能携带近视基因。但是，近视基因只意味着概率上的可能性，并不必然导致近视。有专家形象地解释，近视的形成就像往一个秤上加砝码，积累到一定程度才会近视，而砝码的来源有很多，既有先天因素，也有后天因素。近视基因的遗传度介于50%—90%，这也说明，虽然有一半以上的砝码是由遗传加上去的，但预防近视仍然有不小空间。

导致近视的另一个重要因素是不良的用眼习惯。现实中，不良的用眼习惯导致近视十分常见。青少年经常被师长叮嘱“看书、看电视不要离得太近”，这个道理对成年人也同样适用。无论是用眼姿势、距离不对还是用眼过度，都指向不良的用眼习惯。教育部的调研数据显示，近半年来，每天上网课总时长1小时内、1—2.5小时、2.5—4小时、超过4小时的学生，近视检出率分别为45.8%、49.3%、62.4%和76.7%，一定程度上佐证了不良用眼习惯对近视的影响。

户外活动与近视的关系研究表明，户外光线很有可能是影响眼睛屈光系统的另一重要因素，但起作用的机制尚不是十分明确。有研究者认为，太阳的光照强度比室内光照强度高数百倍，光照越强，多巴胺释放量越多，而多巴胺能抑制近视的发生发展。高强度光照一方面可使瞳孔缩小、景深加深、模糊减少，另一方面也能起到抑制近视的作用。还有学者认为，户外光照能促进人体维生素D的合成，户外环境也能使眼肌肉放松，从而预防近视。

对于预防近视来说，遗传因素可能难以改变，改善用眼习惯也已经被反复强调，而人们对户外活动重要性的认识还有待提高。研究者认为，半年来中小学生近视率的增加，一定程度也是新冠肺炎疫情导致户外活动不足造成的。因此，有效预防近视，需要提高认识，增加户外活动时间。有专家提出，每天2小时、每周10小时以上的户外活动，可使青少年的近视发生率降低10%以上。我国《儿童青少年近视防控适宜技术指南》也明确提出，每天应在日间户外强光下活动至少2小时，并保证1小时以上的体育锻炼时间。

预防近视，增加户外活动，大有裨益。学校和家长一起携手，鼓励孩子们课间走出教室，节假日走出家门，让保障户外时间成为规定动作而非自选项目，才能共同呵护好孩子的眼睛，让他们拥有一个光明的未来。

《 人民日报 》（ 2020年09月22日 05 版）