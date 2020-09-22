推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接

从构建新发展格局来看，乡村振兴不仅关系到农村农业工作，更直接关系到国内大循环的形成和良性运行

今年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年。习近平总书记强调，“接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接。脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。”贯彻落实这一重要要求，需要针对我们社会主要矛盾的变化，理清工作思路，推动减贫战略和工作体系平稳转型，统筹纳入乡村振兴战略。

今年脱贫攻坚任务完成后，我国将有1亿左右贫困人口实现脱贫，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标，世界上没有哪一个国家能在这么短的时间内帮助这么多人脱贫，这充分彰显了中国共产党领导和我国社会主义制度的显著优势。在巩固拓展脱贫成果的基础上，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，离不开全面深入总结脱贫攻坚经验做法，研究分析当前农村发展现状，有针对性地谋划推进乡村振兴。首先是目标对接。乡村振兴是一个长期的过程，各地发展也不平衡。刚脱贫出列的农村地区仍处在乡村振兴发育发展的初级阶段，这些地区的乡村振兴阶段目标应与巩固脱贫攻坚成果直接对接，引导合理预期，不应贪大求快。同时，脱贫攻坚工作在产业发展、社会管理等方面积累了海量的、可靠的数据，要做好数据对接，整理好、利用好这些资源，服务于乡村振兴各方面的工作。

其次是政策对接和产业对接。“两不愁三保障”的相关政策和机制，不少都可以被吸纳到常态化的城乡社会救助政策和机制中去，各地的具体做法，可以与国家和地方的城乡社会救助制度统一起来，逐步建立完善的社会救助体系。这有助于解决因病因灾返贫，巩固脱贫成果。从产业的角度，产业扶贫是打赢脱贫攻坚战的重要经验，也是促进乡村发展的持续动力。实现乡村振兴，还应继续发展乡村产业，认真研究脱贫攻坚的产业项目，结合乡村振兴目标规划，能完善的完善，可扩大的扩大。同时，根据现实条件进行升级再造，继续激发群众的主动性积极性创造性，让乡村百姓分享产业发展的红利。

在工作层面，也要做好工作机构对接。推进脱贫攻坚与乡村振兴衔接，各级扶贫工作机构不能简单地撤销并转。从构建新发展格局来看，乡村振兴不仅关系到农村农业工作，更直接关系到国内大循环的形成和良性运行。因为三产融合、产业升级的巨大空间在农村，巨大的市场腹地在农村。农村、农业、农民是国内大循环的基础，需要强有力的相关机构来指挥和协调。

此外，还应做好工作队伍的对接。多年的脱贫攻坚工作，发现、锻炼、考验了一大批关心农村、奉献农村、与农村干部群众结下深厚情谊的机关干部。这是宝贵的资源，应该保护好、使用好。要关心培养这些干部，择优重用，建立稳定的保障、激励机制，让他们继续在乡村振兴中发挥重要作用。

无论是脱贫攻坚还是乡村振兴，都需要发挥农民的主体作用。乡村振兴要面对全体农村和农民，要提升农村产业结构、改善农村人居环境、加强农村基层治理、改变乡风村貌，这就不仅要靠外部资源的投入，更要探索在新的历史条件下把农民组织起来的途径，注重发挥好农民的主体作用。因此，最重要的对接，是要持续激发乡村群众的主动性积极性创造性，使乡村振兴获得源源不断的内生动力。

（作者为全国政协常委、民进中央副主席）

《 人民日报 》（ 2020年09月22日 05 版）