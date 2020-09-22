人民时评：绘就更加壮美的丰收画卷

克服不利影响，农业稳产、农民增收，离不开农业现代化建设和抗风险能力的全面提升

我国的粮食生产从“有没有”向“好不好”的转变愈加明显，从“旧动能”向“新动能”的转换日益加速，从“积累量”向“提升质”的跨越渐入佳境

又是一年秋分时，又是一个丰收节。在第三个“中国农民丰收节”到来之际，习近平总书记代表党中央，向全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们致以节日的祝贺和诚挚的慰问。习近平总书记强调：“各级党委和政府要切实落实好党中央关于‘三农’工作的大政方针和工作部署，在全社会形成关注农业、关心农村、关爱农民的浓厚氛围，让乡亲们的日子越过越红火。”

金秋时节，东北的大豆由青变黄，江南的稻穗愈发饱满，华北的苹果熟了，西北的牛羊壮了……大地用收获来回馈农民一年辛苦的劳作，丰收的喜悦洋溢在亿万农民的脸上。金秋收获时刻，我们再次迎来中国农民丰收节，在这个礼赞丰收的节日里，和亿万农民一道共庆丰年，共享五谷丰登的美好。

“洪范八政，食为政首。”丰收节里谈丰收，首先就要谈粮食。习近平总书记强调，“确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。”对我们这样一个有着14亿人口的大国来说，保障国家粮食安全是实现经济发展、社会稳定、国家安全的重要基础，手中有粮、心中不慌在任何时候都是真理。可喜的是，今年我国夏粮产量再创历史新高，实现“十七连丰”；早稻产量扭转了连续7年下滑的态势。作为全年粮食生产的大头，秋粮播种面积增加，作物长势良好。粮食连年丰收，农业根基稳了，为全面建成小康社会奠定了坚实基础。

丰收节里谈丰收，深感今年的好收成来之不易。今年以来，我国的粮食生产连续经历了干旱、“倒春寒”、病虫害、洪涝、台风等多个关口。克服不利影响，农业稳产、农民增收，离不开农业现代化建设和抗风险能力的全面提升。立足抗灾夺丰收，我们迈过了一个又一个沟坎，战胜了一个又一个挑战。特别是面对新冠肺炎疫情全球大流行，一些国家限制粮食出口，国际农产品市场发生剧烈波动，我国粮食等重要农产品依然保持供给充裕、价格稳定，真正做到了“任凭风浪起，我有压舱石”。牢牢稳住粮食安全这块压舱石，我们面对各种风险挑战时才能更加无惧，应对起来才能更加从容。

连年丰收体现着粮食生产的政策支持体系越来越完善。重农固本是安民之基、治国之要。近年来，支持“三农”的政策体系不断完善，政策供给不断加强。农业补贴主要支持耕地地力保护和粮食产能提升，农机购置补贴重点向粮食作物倾斜，对小麦、水稻继续实行最低收购价政策，对玉米、大豆实行生产者补贴，对产粮大县实施奖励政策。这不仅有力推动形成了全社会关注农业、关心农村、关爱农民的浓厚氛围，也大幅提升了我国粮食供给保障水平和综合生产能力。

春种秋收，天道酬勤。丰收节里谈丰收，深感连年丰收离不开广大种粮人的努力和奋斗，要向千千万万的农民致敬。在我国这样一个农业文明源远流长的农业大国里，正是有了千千万万农民的辛勤耕耘，才让全国人民吃饱饭、吃好饭，才创造了以占世界9%的耕地、6.4%的淡水资源，养育了世界近1/5人口的奇迹。未来，要立足实现乡村全面振兴，培育新型职业农民，大力弘扬中华农耕文明，彰显乡村价值，增强农民的荣誉感、自豪感，全面汇聚起推进乡村振兴的强大合力。

习近平总书记强调，要抓住实施乡村振兴战略的重大机遇，坚持农业农村优先发展，夯实农业基础地位，深化农村改革。当前，农业快步迈向高质量发展。我国的粮食生产从“有没有”向“好不好”的转变愈加明显，从“旧动能”向“新动能”的转换日益加速，从“积累量”向“提升质”的跨越渐入佳境，这幅壮美的丰收画卷越来越斑斓多彩，成色越来越足。

《 人民日报 》（ 2020年09月22日 05 版）