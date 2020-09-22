人民论坛：同心协力谱写精神史诗

在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，有很多个感人瞬间。在雄壮的《向祖国英雄致敬》乐曲声中，习近平总书记为国家勋章和国家荣誉称号获得者颁授勋章奖章；在庄严的人民大会堂内，1499名个人、500个集体受到表彰。这些英雄身上，展现出崇高的精神境界。人们崇尚英雄，更是致敬英雄身上所代表的伟大抗疫精神。

习近平总书记深刻指出，在这场同严重疫情的殊死较量中，中国人民和中华民族以敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概，铸就了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。面对百年来全球发生的最严重的传染病大流行，面对新中国成立以来我国遭遇的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件，中国人民正是以伟大抗疫精神构筑起坚不可摧的钢铁长城。犹记病毒来袭之时，举目四望，“天使白”“橄榄绿”“守护蓝”“志愿红”迅速集结；侧耳倾听，“疫情不退我不退”“把我派到最危险的地方”的出征誓言铿锵有力。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，医生、护士、人民子弟兵、社区工作者、下沉干部、志愿者……亿万人民团结一心、相互配合，形成了战胜病毒的强大合力，共同夺取全国抗疫斗争重大战略成果，同心协力谱写下气壮山河的精神史诗。

常态化疫情防控仍在继续，伟大抗疫精神已融入亿万中国人的心灵，丰富了中华民族的精神世界。共和国勋章获得者钟南山回忆武汉战疫的艰难时刻，想起小区居民唱着国歌高喊“武汉加油”的场景，语带哽咽地说道：“什么都压不倒中国人。”在5000多年的历史长河中，中华民族从未被困难压倒。在此次抗疫斗争中，中华民族不仅没有被压倒，反而迸发出强大的精神力量。从这个意义而言，在代代相传、前后相继的历程中，伟大抗疫精神拓展着、延续着中国精神的谱系。正如习近平总书记指出：伟大抗疫精神，同中华民族长期形成的特质禀赋和文化基因一脉相承，是爱国主义、集体主义、社会主义精神的传承和发展，是中国精神的生动诠释，丰富了民族精神和时代精神的内涵。

面对中华民族伟大复兴的战略全局和世界百年未有之大变局，面对全面建成小康社会和全面建设社会主义现代化国家新征程，面对前进道路上各种可以预料和难以预料的困难、风险和挑战，我们尤须大力弘扬伟大抗疫精神，使之转化为“乱云飞渡仍从容”的自信，转化为“千磨万击还坚劲”的韧劲，转化为越是艰险越向前的行动，转化为实现中华民族伟大复兴的强大力量。从复工复产的劳动者，到重回课堂的学生，从穿梭在田间地头的扶贫干部，到奔忙在救死扶伤战线的医务人员，每个人将奋斗的涓滴汇入发展的江河，我们就一定能穿越风雨，创造一个又一个崭新奇迹。

一个国家的繁荣，离不开榜样的引领；一个民族的强盛，离不开精神的支撑。致敬英雄，礼赞榜样，让伟大抗疫精神不断绽放光芒，从苦难辉煌中一路走来的中国人民和中华民族必将在新时代的伟大征程上一路向前，写下更壮丽的篇章。

《 人民日报 》（ 2020年09月22日 04 版）