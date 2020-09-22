“青春在战疫中绽放”首场全国宣讲报告会举行

新华社北京9月21日电 （记者王鹏）中央宣传部、共青团中央、中央军委政治工作部联合主办的“青春在战疫中绽放”首场全国宣讲报告会21日在人民大会堂举行。

宣讲报告会上，北京大学援鄂医疗队“90后”党员代表吴超、火神山医院建设团队青年突击队队长肖帅、新冠肺炎康复后重返工作岗位的武汉民警涂可蔼、被誉为“生命摆渡人”的快递小哥汪勇、中国医学科学院医学实验动物研究所副所长刘江宁、“像哥哥一样”冲在最前的“英雄妹妹”杜富佳、疫情期间在武汉坚持采写报道3个多月的新华社记者佘勇刚、曾在火神山医院重症加强护理病房连续工作3天2夜的解放军总医院第一医学中心心血管外科主治医师李双磊等8位宣讲团成员，讲述了自己积极投身抗疫一线的奋斗故事，生动还原了党团结领导全国各族人民进行的这场惊心动魄的抗疫大战和艰苦卓绝的历史大考，真情阐释了“生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共”的伟大抗疫精神，引起了全场观众的强烈共鸣和热烈反响。

这场宣讲报告会是“青春在战疫中绽放”主题宣讲的第一场活动。该主题宣讲活动深入贯彻落实习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的重要讲话精神，精心遴选一批在新冠肺炎疫情防控工作中表现优异、事迹感人、具有突出代表性的青年典型，组建全国巡回宣讲团，讲述全党全国各族人民在党中央坚强领导下书写的气壮山河的“中国抗疫故事”。全国巡回宣讲团将分3组赴部分省份开展宣讲活动，并在武汉举办大型宣讲报告会，在广大青少年中持续掀起学习先进典型、弘扬伟大抗疫精神、投身强国伟业的热潮。

《 人民日报 》（ 2020年09月22日 06 版）