全国人大常委会土壤污染防治法执法检查组举行第二次全体会议

本报北京9月21日电 （记者王比学）全国人大常委会土壤污染防治法执法检查组21日下午举行第二次全体会议，研究讨论执法检查报告稿。全国人大常委会副委员长沈跃跃、丁仲礼出席。

在听取执法检查组、有关技术单位的情况介绍以及与会人员意见建议后，沈跃跃指出，从检查情况看，各地各部门认真贯彻实施土壤污染防治法，土壤污染防治工作取得积极成效。要深入学习贯彻习近平生态文明思想，通过执法检查把习近平总书记重要指示和党中央的决策部署贯彻落实好，推动法律全面有效实施，依法推动解决土壤污染突出问题，让人民群众吃得放心、住得安心。要高质量完成检查任务，做好跟踪监督，确保执法检查取得实效，依法助力打好污染防治攻坚战，推动生态文明建设不断取得新的成效。

《 人民日报 》（ 2020年09月22日 06 版）