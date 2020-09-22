热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

全国人大常委会土壤污染防治法执法检查组举行第二次全体会议

2020年09月22日08:24 来源：人民网－人民日报

本报北京9月21日电  （记者王比学）全国人大常委会土壤污染防治法执法检查组21日下午举行第二次全体会议，研究讨论执法检查报告稿。全国人大常委会副委员长沈跃跃、丁仲礼出席。

在听取执法检查组、有关技术单位的情况介绍以及与会人员意见建议后，沈跃跃指出，从检查情况看，各地各部门认真贯彻实施土壤污染防治法，土壤污染防治工作取得积极成效。要深入学习贯彻习近平生态文明思想，通过执法检查把习近平总书记重要指示和党中央的决策部署贯彻落实好，推动法律全面有效实施，依法推动解决土壤污染突出问题，让人民群众吃得放心、住得安心。要高质量完成检查任务，做好跟踪监督，确保执法检查取得实效，依法助力打好污染防治攻坚战，推动生态文明建设不断取得新的成效。

《 人民日报 》（ 2020年09月22日 06 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

孩子们返校迎来秋冬季 除了防疫还要防什么？   因疫情影响，沉寂半年之久的校园再次热闹起来，但学校由于人群密集，出现传染病的机会较高，专家表示，防控传染病是维持正常教学秩序、保障广大师生健康的重要条件，世界疫情还没有停下脚步，开学后我们除了防疫还要防什么？ 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn