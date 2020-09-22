热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

中国发布联合国生物多样性峰会中方立场文件

2020年09月22日08:22 来源：人民网－人民日报

本报北京9月21日电  （记者孙秀艳）联合国将于9月30日举办生物多样性峰会。外交部和生态环境部于21日联合发布了峰会中方立场文件《共建地球生命共同体：中国在行动》，从生态文明思想、国内政策措施、促进可持续发展、全社会广泛参与、全球生物多样性治理和国际交流与合作等方面系统阐述我国生物多样性保护的经验成就和立场主张。

立场文件指出，中国将继续坚持绿色发展理念，不断推进生态文明建设。中国将继续高举多边主义旗帜，秉持人类命运共同体理念，积极参与全球生物多样性治理，为共谋全球生态文明之路、共建地球生命共同体贡献中国智慧。作为《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）东道国，中国将积极筹备COP15，并愿与各国一道，推动达成既具雄心又平衡务实的大会成果，携手共建一个充满生机、清洁美丽的世界。

《 人民日报 》（ 2020年09月22日 17 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

孩子们返校迎来秋冬季 除了防疫还要防什么？   因疫情影响，沉寂半年之久的校园再次热闹起来，但学校由于人群密集，出现传染病的机会较高，专家表示，防控传染病是维持正常教学秩序、保障广大师生健康的重要条件，世界疫情还没有停下脚步，开学后我们除了防疫还要防什么？ 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn