中国发布联合国生物多样性峰会中方立场文件

本报北京9月21日电 （记者孙秀艳）联合国将于9月30日举办生物多样性峰会。外交部和生态环境部于21日联合发布了峰会中方立场文件《共建地球生命共同体：中国在行动》，从生态文明思想、国内政策措施、促进可持续发展、全社会广泛参与、全球生物多样性治理和国际交流与合作等方面系统阐述我国生物多样性保护的经验成就和立场主张。

立场文件指出，中国将继续坚持绿色发展理念，不断推进生态文明建设。中国将继续高举多边主义旗帜，秉持人类命运共同体理念，积极参与全球生物多样性治理，为共谋全球生态文明之路、共建地球生命共同体贡献中国智慧。作为《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）东道国，中国将积极筹备COP15，并愿与各国一道，推动达成既具雄心又平衡务实的大会成果，携手共建一个充满生机、清洁美丽的世界。

《 人民日报 》（ 2020年09月22日 17 版）