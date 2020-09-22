“人民军队医务人员牢记我军宗旨，视疫情为命令，召之即来，来之能战，战之能胜。”9月8日，北京人民大会堂，习近平主席在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上发表重要讲话，对人民军队医务人员予以肯定。

新冠肺炎疫情发生后，全军部队坚决贯彻党中央、中央军委和习主席决策号令，闻令而动、勇挑重担，不负重托、不辱使命，为打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战作出突出贡献。

疫情防控中，军队支援湖北医疗队4000余名队员白衣为甲、逆行出征，舍生忘死挽救生命。他们来自陆军、海军、空军、火箭军、联勤保障部队、战略支援部队和武警部队等各军兵种。

从进驻金银潭医院、汉口医院、武昌医院，到进驻火神山医院、武汉泰康同济医院、湖北省妇幼保健院光谷院区……白衣战士们争分夺秒救治患者，体现着人民军队履行使命任务的能力，展现着新时代革命军人的担当，书写着人民子弟兵对党和人民的忠诚。

出征，他们许下诺言：“若有战，召必至，战必胜”

2月初，火神山医院，一名新冠肺炎患者剧烈咳嗽，来自南部战区总医院的呼吸内科主任医师黄文杰，熟练地抽出一张纸巾，递到患者手中。看到患者担忧的表情，医生安慰他说：“放心吧，我就是冲着病毒来的！”

他们，都是冲着病毒来的——

这个除夕夜，空军军医大学西京医院呼吸内科医护人员，在给医院党委的请战书上，摁下29个红手印。没有犹豫、没人退缩，一个个鲜红的手印，昭示着他们的决心：“我们积极请战：若有战，召必至，战必胜！”

除夕夜，本是万家灯火、阖家团圆之时。来自天南海北的450名军队医护人员，放弃假期安排，火速驰援武汉，进驻感染患者病例多、医护人员压力大、医护力量迫切需要加强的地方医院。

“解放军来了！”陆军军医大学医疗队进驻金银潭医院48小时内接收确诊患者83名；海军军医大学医疗队第一时间接手武汉市汉口医院重症监护室；空军军医大学医疗队进驻武昌医院率先开展病毒核酸检测……

2月17日，军队支援湖北医疗队队员李丹到湖北省妇幼保健院光谷院区感染控制科担任主任。当时，这里还是一座基础设施尚未完善的在建医院。经过50多个小时的准备，医院具备了接收首批患者的条件。从军27年的李丹，长期负责火箭军某基地医院的疾病预防控制工作。如今战斗在新的岗位，仍与感染控制打交道。李丹说：“严格，是对生命的承诺。我们的职责就是要搭起阻断病毒的‘健康之门’！”

没有生而勇敢，只有选择无畏。在相关新闻评论区，网友纷纷点赞：“‘解放军’三个字，对中国老百姓意味着绝对可靠、绝对可信、绝对能赢！”

是军人也是医生，他们毫不迟疑往前冲

午夜，火神山医院一科一病区，专家李琦仍然坚守在工作岗位。穿着厚厚的防护服到“红区”查房、开科室例会、参加重症患者会诊……一整天下来，已经55岁、患有严重呼吸睡眠障碍的李琦有些吃不消，血压飙升到180。

出征之时，他在行囊里装上了便携式呼吸机。“放心吧，我已经回到宾馆，睡一觉就好了。”妻子打来电话叮嘱他注意休息，他这样回答。

与李琦一样拼命的，还有大他1岁的传染病专家毛青。医院要扩大收容量，成立新的综合科，身兼医院专家组、感控组副组长的他主动请缨去当科主任；接诊的病人下肢瘫痪下不了救护车，他不顾髋关节的病痛第一个冲上去把病人抱下来……

从无畏坚守战位那刻起，白衣战士不断创造一个个“子弟兵奇迹”。“军人、医生，任何一个身份，都决定了我们必须毫不迟疑地往前冲！”毛青的话，道出了军队支援湖北医疗队每个人的心声。

穿上军装他们是战士，脱下军装和白大褂，他们也是一个个普通人。

一个班次下来，火神山医院护士郭玮摘下护目镜和口罩，额头、脸颊处的压痕清晰可见、许久不散，周遭的皮肤已开始过敏红肿。

每次戴口罩，患处疼痛都会加剧。看到战友为自己拍下的照片，爱美的郭玮哭了：“不知道自己变成那个样子了。”网友安慰道：脸上的印痕有多深，对人民的爱就有多深。

他们，是最美的天使，真正的英雄。在这场争分夺秒的战役中，军队支援湖北医疗队白衣战士坚守在最前线，成为人民群众可以托付生命的人。

不负群众信任，他们与患者“并肩作战”

“感谢你们与我们一起并肩作战！”这是来自海军军医大学的医生孙双涛，写给患者的一封感谢信。

对于这封信，孙双涛有自己的考虑。他说：“在你们眼里，我是医生，你们是病人；而在我心中，我们就是同一个战壕里的战友，新冠病毒就是我们共同的敌人！”

军爱民，民拥军，深情暖意流淌在白衣战士和患者心间。

在支援武汉金银潭医院时，一名年长的患者问护士刘丽：“你们是解放军吧？”三级防护下，刘丽说不出话，只能点点头，比了一个“OK”的手势。

这名患者眉头舒展，松了一口气。看见这样的场景，刘丽却鼻子一酸，她意识到：绝对不能辜负他们的信任。

疫情期间，一段手语老师与聋哑老人郑春香交流病情的视频走红网络。郑春香被送入火神山医院接受治疗，入院初期，因无法跟医生沟通病情，对自己病情又不了解，她一直惶恐不安。

后来，火神山医院在武汉第一医院找到一位精通手语的护士赵洪玮。通过手语翻译，医护人员了解了老人的既往病史和病症，制订了详尽的诊治方案。“后来，每天都安排赵护士和郑奶奶视频一次。”火神山医院四科一病区主任吕镗烽说。

最艰难的时刻，人民军医与武汉人民同在。白衣战士们用生命守护生命，筑起一道防控疫情的钢铁长城。

4月，军队支援湖北医疗队悄然撤离武汉。撤离前，队员们认真地进行了物资清点、资料归档、医院移交等工作，留下了一尘不染的医院、队列般整齐的医疗器械……

《 人民日报 》（ 2020年09月22日 13 版）